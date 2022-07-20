Больше не молчит: София Ротару отреагировала на смерть Русланы Писанки

Внезапный уход актрисы потряс всю Украину.
19 июля перестало биться сердце украинской актрисы и телеведущей Русланы Писанки. Смерть артистки глубоко потрясла коллег и поклонников Писанки.
В социальных сетях многие артисты выражают свои соболезнования семье актрисы, а также делятся своими воспоминаниями о ней. К примеру, украинская актриса Ольга Сумская рассказала о планах на будущее, которыми Руслана делилась незадолго до смерти, а российский актер Стас Садальский сокрушался, что уже не сможет попрощаться с ней лично.
Не осталась в стороне от горя общеукраинского масштаба и украинская певица София Ротару. Из-за смерти Русланы Писанки она нарушила молчание, что делает в последнее время весьма неохотно.
Впрочем, она была немногословна. На своей странице в Instagram Ротару опубликовала черно-белый снимок Русланы Писанки, на котором написала: "Светлая память..."
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Ранее стало известно, что скрывала Руслана Писанка перед смертью - в последнее время на долю актрисы и телеведущей выпало немало испытаний, которые она скрывала от фанатов.
В память о коллеге раритетное фото с ней, сделанное 25 лет назад, показал Андрей Данилко - на снимке молодые артисты позируют, обнявшись.
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