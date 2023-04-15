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Модель Алла Костромичева заинтриговала беременным животом

Алена Кюпели
15 апреля 2023, 14:21 обновлено 15 апреля, 14:28
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Алла Костромичева выложила красивое новое фото, но ее подписчики нашли скрытый факт.
Алла Костромичева
Алла Костромичева / Фото РБК, Instagram, коллаж

Украинская модель и ведущая Топ модель по-украински Алла Костромичева заинтриговала своих сториз неоднозначным фото.

Так, на своей странице в Instagram, модель и телеведущая выложила фото, где похвасталась своими длиннющими ногами. Однако в то же самое время, у селебрити четко виден беременный живот.

На это ей указали и ее подписчики.

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"Ноги супер но мне одной животик кажется?", "Вот и я зашла почитать комментарии, потому что мне тоже так кажется", "И ноги, и животик хороши", "Я вижу животик", - пишут фанаты Костромичевой.

Алла Костромичева
Алла Костромичева / Instagram

Между тем, сама модель никак не комментирует свое положение, даже если его и нет.

Напомним, ранее украинская актриса, телеведущая и модель Даша Астафьева осчастливила своих подписчиков неожиданным признанием.

"Ваша взяла. Я беременна", - написала звезда на своей странице в Instagram. И тут ее фоловеры могли бы обрадоваться, если бы ни одно "но". Астафьева поспешила уточнить, что беременна она не ребенком, а горами. "Я беременна. Но Карпатами. Все. И кажется, это навсегда!" - написала Астафьева.

Ранее также жена хореографа и участника первого "Холостяка" Макса Чмерковского, который живет в США и принимал участие в съемках проекта "Танцы. World of Dance" Пета Мургатройд, похвасталась своим беременным животом.

Кроме того, голливудская актриса Блейк Лавли, которая недавно родила четвертого ребенка от другого актера Райана Рейнольдса, показала, как выглядит ее тело после четвертых родов.

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Алла Костромичева
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