"Много нюансов, о которых я и подумать не могла": Наталка Денисенко попала в больницу

Наталка Денисенко отправилась в больницу для медицинского обследования / instagram.com/natalka_denisenko

Украинская актриса, звезда сериала Крепостная Наталка Денисенко обеспокоила поклонников кадрами из больницы, которыми поделилась на своей странице в Instagram.

Сперва артистка опубликовала сгиб своего локтя, с которого брали венозную кровь на анализы. Денисенко очень уклончиво ответила, зачем они понадобились, и пообещала позже сообщить подробности.

"Дождусь результатов, а там посмотрим. Единственное, что могу сказать, анализы, которые я сдавала неделю назад, показали много нюансов, о которых я и подумать не могла", - пишет актриса.

Врачи посоветовали Денисенко регулярное питание, которым она раньше откровенно пренебрегала. На этом моменте в больнице акцентировали особое внимание.

Наталка Денисенко отправилась в больницу для медицинского обследования / instagram.com/natalka_denisenko

Ранее стало известно, что в доме Виктора Павлика и Екатерины Репяховой случился пожар - из окон киевской многоэтажки валил густой черный дым, людей экстренно эвакуировали.

Также бывшая солистка группы ВИА Гра, ныне сольная певица, Миша Романова сообщила поклонникам ужасную новость - умер ее отец, который находился во временно оккупированном рашистами Херсоне.

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