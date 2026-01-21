"Мне страшно": Елена Тополя впервые после задержания обидчика высказалась о сливе видео

Кибернасилие является серьезной общественной проблемой, которая распространяется в условиях замалчивания.

Елена Тополя впервые после задержания обидчика высказалась о сливе видео / коллаж: Главред, фото: instagram.com/alyoshasinger

Кратко:

Ответственность за насилие всегда лежит на обидчике, а не на пострадавшем

Профилактика цифрового насилия не означает перекладывание вины

Украинская певица Елена Тополя впервые после задержания обидчика публично высказалась о сливе приватного видео и поделилась внутренними переживаниями. Соответствующее сообщение она обнародовала вместе с общественной организацией по противодействию гендерно обусловленному и домашнему насилию "Ла Страда".

"Сначала мне стало очень страшно и стыдно, но впоследствии я решила - хочу своим примером показать, что мы не должны терпеть такое", - отметила Елена Тополя. видео дня

В сообщении отмечается, что сексуальное кибернасилие является серьезной общественной проблемой, которая распространяется в условиях замалчивания, виктимблейминга и страха. Общественная реакция в подобных ситуациях может либо поддержать пострадавшего человека, либо, наоборот, углубить травматический опыт.

По словам представителей организации, когда такие темы остаются табуированными, обидчики чувствуют безнаказанность, а пострадавшие - одиночество и отсутствие поддержки. Освещение этой ситуации Еленой Тополей может помочь людям, которые подверглись подобному насилию, но не решались говорить об этом публично.

В заметке также подчеркивают, что ответственность за насилие всегда лежит на обидчике, а не на пострадавшем лице. Профилактика цифрового насилия не означает перекладывание вины, а предполагает осознанное отношение к цифровой безопасности, понимание рисков и защиту собственной приватности в онлайн-пространстве.

Куда обращаться в случаях насилия

Обратившись в Национальную горячую линию по предупреждению домашнего насилия, торговли людьми и гендерной дискриминации можно круглосуточно, анонимно и конфиденциально получить юридическую, психологическую и информационную помощь и поддержку:

116 123

0 800 500 335

Телеграм: NHL116123

Елена Тополя / инфографика: Главред

Скандал со сливом приватного видео Елены Тополи

В ночь на 19 января медийщикам и блогерам разослали материалы, в которых содержалось видео интимного характера с участием Елены Тополи. На утро исполнительница сделала заявление. Артистка сообщила, что ее шантажировали и требовали деньги. Также певица отметила, что уже подала заявление в полицию, чтобы правоохранители наказали виновных.

Национальная полиция Украины уже задержала вероятного подозреваемого - 23-летнего киевлянина. В случае доказательства вины мужчины - ему грозит до 12 лет лишения свободы.

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя отреагировал на "слив" интимных видео его бывшей жены, певицы Елены Тополи. Артист признался, что получил по почте ролик с участием Елены и "другого мужчины". Тарас уже подал заявление в полицию.

