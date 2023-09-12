Мне не интересно, что у неё происходит: дочь Снежаны Егоровой рассказала о своём не(общении) с матерью

Дочь известной телеведущей и фанатки Путина Снежаны Егоровой Стася Ровинская рассказала о том, общается ли со своей матерью, пособницей российских террористов.
Об этом молодая женщина, которая переехала в США, рассказала в программе ЖВЛ.
По словам Ровинской, она не реагирует на скандальные высказывания своей истеричной матери.
"Я не реагирую, если честно. У меня нет с ней никакого общения. Мне не интересно даже, что у нее происходит. Мне просто неприятно, когда она начинает втягивать меня. В последний раз, что я где-то увидела, какое-то было сообщение, где фотографии с мной, и что меня пытаются запугать и моих детей", - открыто говорит она.
Между тем, она все же добавляет, что скучает за своими братьями и сестрами. Правда, ведущая призналась, что смогла встретиться с 12-летним Иваном, который приезжал к ней летом в США.
Напомним, ранее Снежана Егорова резко высказалась о президенте Украины Владимире Зеленском. Она вспомнила о годах, когда Зеленский еще не был в политике и не имел больших гонораров.
Украинская телеведущая и актриса Стася Ровинская откровенно рассказала, что считает свою мать, ведущую Снежану Егорову, которая поддерживает президента-агрессора РФ Владимира Путина, "ничтожным созданием".
Вас также может заинтересовать:
- Больше не жертва: дочь Снежаны Егоровой рассказала о состоянии после разрыва с мамой-путинисткой
- "Путинистка" Егорова поделилась видео, как будет "замерзать" Европа без российского газа
- "Ей нравился Янукович, теперь Путин": бывший "путинистки" Егоровой намекнул на причину развода