"Мне больно": Маша Ефросинина впервые заговорила о сестре Лизе Ющенко

Телеведущая призналась, что эта тема очень тяжелая для нее и она не понимает, почему она так тригеррит украинцев.

Маша Ефросинина / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская телеведущая и волонтер Маша Ефросинина, которую даже в террористической России признали персоной нон-грата, поделилась личной драмой.

Так, в своем интервью для YouTube-канала "РОЗМОВА", телеведущая наконец рассказала об отношениях со своей родной сестрой Лизой Ющенко, которая несмотря на полномасштабное вторжение России в Украину, продолжает жить и работать там, а также снимать сториз из шикарных московских салонов красоты.

"Я вижу эту истерику в комментариях на что угодно. Я готова к этому вопросу, конечно. Я ведь не идиотка, я же знаю, что иду на интервью, и этот вопрос в конце концов прозвучит. Я скажу честно, как есть. Наше общение с Лизой на сегодня сведено почти к нулю. Это трудная тема", – сказала Ефросинина.

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По словам украинской ведущей, ей больно говорить об этом, но она не будет раскрывать дополнительные детали, так как это будет нарушением не только Машиных границ, а и границ ее сестры.

Напомним, ранее стало известно о том, что сестра украинской телеведущей Маши Ефросининой, а также бывшая невестка экс-президента Украины Виктора Юшенко Лиза, оказалась в Москве. Более того, она наводит красоту в одном из салонов красоты, который принадлежит Мисс-Россия 2015 Софии Никитчук.

Самовлюбленная Лиза Ющенко запостила фото из салона на своей странице в Instagram. Причем она настолько "тащится" от себя самой, что открыто пишет посты о том, как сильно она себя любит. "Как грустно осознавать , что не можешь просто поцеловать любимого человека в губы-потому что это ты сам", - написала сестра Маши Ефросининой, которая активно занимается волонтерством и всячески поддерживает Украину в жестокой войне против Украины.

Отметим, также ранее Лиза Ющенко похвасталась моложавым, подтянутым телом.

36-летняя блогерка - мама двоих детей, однако многие и более молодые девушки могут позавидовать упругости и ее форм. Которыми Лиза, к слову, часто хвастается на своей странице в Instgram.

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