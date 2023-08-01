'Мне безразлично на Украину': украинский певец в Европе пожаловался на душевное состояние

Певец и саундпродюсер родом из Украины Иван Збараский (Zbaraski) удивил фанатов противоречивыми мыслями, которые изложил на бумаге.

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Музыкант Zbaraski отличился неоднозначным заявлением / коллаж Главред, фото Instagram, УНИАН

Украинский музыкант, певец и музыкальный продюсер родом Тернопольщины Иван Збараский (известный по творческому псевдониму Zbaraski) удивил своих фолловеров довольно противоречивыми мыслями по поводу украино-российской войны. Неоднозначный пост был опубликован на официальной странице певца в социальной сети Instagram.

"Я устал вдохновляться историями людей, не зная зачем и для чего, если я трус и боюсь умереть за Украину, боюсь умереть за кого-то. Мои песни в основном о моей жизни и том, какой я классный, стильный, вайбовый любовник. Мне безразлично на Украину. Я сижу здесь и делаю вид, что я что-то делаю, что я волонтерю и это хорошо. Мне все равно на Каховку и на трагедии каждый день. Я подключил сбор к песне [Zbaraski выпустил недавно трек по мотивам русского теракте на Каховской ГЭС ‒ Главред], потому что так правильно. Я не знаю, какую цель преследую, когда пишу песни о себе, войне", – говорится в тексте.

Ясное дело, тезисы музыканта вырвали бурную реакцию в комментариях под его постом - особенно на фоне того, что он давно проживает в Нидерландах.

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"Эта публичная рефлексия не понравилась комментаторам, напомнившим артисту, который с начала полномасштабного вторжения отсиживается в Нидерландах, что не ему жаловаться на усталость от войны", "Безразлично на Украину, Каховку, трагедии? Простите, но можно подбирать слова. Военные не устали? Итак. Очень неэмпатично. Всегда можно обратиться за психологической помощью, если вы не вытягиваете ‒ это ок", "Поэтому вы пишете в треке "Я как Киев – не сдаюсь". Чтобы что?", "Украинский психопат", ‒ гневно написали они.

Напомним, ранее украинская певица Maruv решила напомнить о себе новым видео - папарацци подловили ее, когда она выступала на корпоративе перед российской аудиторией в Дубае.

Также она отчаянно пытается привлечь аудиторию, которую растеряла за год молчания. К примеру, роликом с кадрами с бекстейджа фотосессии - первой после родов.

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