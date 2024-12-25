Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж - детали

Таллула Уиллис наконец обрела свою тихую гавань.

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Таллула Уиллис выходит замуж - Таллула Уиллис помолвлена с Джастином Эйси / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

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Джастин Эйси сделал предложение Таллуле Уиллис

Пара встречается около трех лет

К большой семье Брюса Уиллиса скоро официально присоединится еще один человек - младшая дочь актера от брака с Деми Мур Таллула сообщила, что выходит замуж. Ее бойфренд, музыкант Джастин Эйси, сделал ей предложение руки и сердца.

В своем блоге в Instagram Уиллис показала, как это происходило: Эйси украсил комнату свечами, а на полу выстелил лепестками красных роз дорожку, в конце которой ждал возлюбленную с кольцом и на одном колене. К слову, обручальное кольцо Таллулы украшено крупными драгоценными камнями оттенков желтого.

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Она также показала счастливое фото с Джастином на фоне рождественской елки. "Каждый день", - подписала кадры с помолвки дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур.

Таллула Уиллис и Джастин Эйси стали встречаться в 2022 году, вскоре после того, как завершились отношения девушки с Диллоном Бассом. Басс разорвал помолвку с Уиллис из-за ее проблем со здоровьем: Таллула боролась с зависимостью от алкоголя и расстройством пищевого поведения. Стоит отметить, что с появлением в ее жизни Эйси дела у девушки стали налаживаться - она победила проблемы и заново учится наслаждаться жизнью.

Таллула Уиллис выходит замуж - Таллула Уиллис помолвлена с Джастином Эйси / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

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Также жена Уилла Смита, американская актриса Джада Пинкетт-Смит случайно проговорилась про свой роман с девушкой, чем спровоцировала новую волну обсуждений ее бурной личной жизни.

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Кто такой Брюс Уиллис? Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

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