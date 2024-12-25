Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж - детали

Краткое содержание:
- Джастин Эйси сделал предложение Таллуле Уиллис
- Пара встречается около трех лет
К большой семье Брюса Уиллиса скоро официально присоединится еще один человек - младшая дочь актера от брака с Деми Мур Таллула сообщила, что выходит замуж. Ее бойфренд, музыкант Джастин Эйси, сделал ей предложение руки и сердца.
В своем блоге в Instagram Уиллис показала, как это происходило: Эйси украсил комнату свечами, а на полу выстелил лепестками красных роз дорожку, в конце которой ждал возлюбленную с кольцом и на одном колене. К слову, обручальное кольцо Таллулы украшено крупными драгоценными камнями оттенков желтого.
Она также показала счастливое фото с Джастином на фоне рождественской елки. "Каждый день", - подписала кадры с помолвки дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур.
Таллула Уиллис и Джастин Эйси стали встречаться в 2022 году, вскоре после того, как завершились отношения девушки с Диллоном Бассом. Басс разорвал помолвку с Уиллис из-за ее проблем со здоровьем: Таллула боролась с зависимостью от алкоголя и расстройством пищевого поведения. Стоит отметить, что с появлением в ее жизни Эйси дела у девушки стали налаживаться - она победила проблемы и заново учится наслаждаться жизнью.
Голливуд - последние новости:
Ранее Главред рассказывал, что непубличная дочь Николь Кидман и Тома Круза вышла на связь с поклонниками - Изабелла Джейн Кидман Круз поделилась своим редким фото.
Также жена Уилла Смита, американская актриса Джада Пинкетт-Смит случайно проговорилась про свой роман с девушкой, чем спровоцировала новую волну обсуждений ее бурной личной жизни.
Читайте также:
- Кейт Мосс отшила графа, который младше нее на 13 лет - что произошло
- Хейли Бибер может выдохнуть: Селена Гомес впервые выходит замуж
- Трамп неожиданно сменил прическу: почему американцы взволнованы
Кто такой Брюс Уиллис?
Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред