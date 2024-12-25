Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж - детали

Анна Подгорная
25 декабря 2024, 01:30
68
Таллула Уиллис наконец обрела свою тихую гавань.
Брюс Уиллис, Таллула Уиллис, Джастин Эйси
Таллула Уиллис выходит замуж - Таллула Уиллис помолвлена с Джастином Эйси / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

Краткое содержание:

  • Джастин Эйси сделал предложение Таллуле Уиллис
  • Пара встречается около трех лет

К большой семье Брюса Уиллиса скоро официально присоединится еще один человек - младшая дочь актера от брака с Деми Мур Таллула сообщила, что выходит замуж. Ее бойфренд, музыкант Джастин Эйси, сделал ей предложение руки и сердца.

В своем блоге в Instagram Уиллис показала, как это происходило: Эйси украсил комнату свечами, а на полу выстелил лепестками красных роз дорожку, в конце которой ждал возлюбленную с кольцом и на одном колене. К слову, обручальное кольцо Таллулы украшено крупными драгоценными камнями оттенков желтого.

видео дня

Она также показала счастливое фото с Джастином на фоне рождественской елки. "Каждый день", - подписала кадры с помолвки дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур.

Таллула Уиллис и Джастин Эйси стали встречаться в 2022 году, вскоре после того, как завершились отношения девушки с Диллоном Бассом. Басс разорвал помолвку с Уиллис из-за ее проблем со здоровьем: Таллула боролась с зависимостью от алкоголя и расстройством пищевого поведения. Стоит отметить, что с появлением в ее жизни Эйси дела у девушки стали налаживаться - она победила проблемы и заново учится наслаждаться жизнью.

Таллула Уиллис, Джастин Эйси
Таллула Уиллис выходит замуж - Таллула Уиллис помолвлена с Джастином Эйси / коллаж: Главред, фото: instagram.com/buuski

Голливуд - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что непубличная дочь Николь Кидман и Тома Круза вышла на связь с поклонниками - Изабелла Джейн Кидман Круз поделилась своим редким фото.

Также жена Уилла Смита, американская актриса Джада Пинкетт-Смит случайно проговорилась про свой роман с девушкой, чем спровоцировала новую волну обсуждений ее бурной личной жизни.

Читайте также:

Кто такой Брюс Уиллис?

Брюс Уиллис - американский актер, продюсер и музыкант. Завершил кинокарьеру, которая длилась 43 года, в 2022 году в связи с нарушениями работы мозга. В 2023 семья артиста сообщила, что он страдает лобно-височной деменцией. До болезни был одним из самых высокооплачеваемых актеров Голливуда. Обладатель двух премий "Эмми" (1987, 2000) и одного "Золотого глобуса" (1987). В 2006 году получил именную звезду на голливудской Аллее славы. Наиболее известен ролями в фильмах "Пятый элемент", "Криминальное чтиво", "Армагеддон", "Шестое чувство" и в серии фильмов "Крепкий орешек".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес Брюс Уиллис Деми Мур новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Рождественский налет дронов на Украину: на Киевщине слышны взрывы - где еще угроза атаки

Рождественский налет дронов на Украину: на Киевщине слышны взрывы - где еще угроза атаки

01:01Украина
Теряют целые батальоны всего за день: потери РФ на Курщине удивляют даже ВСУ

Теряют целые батальоны всего за день: потери РФ на Курщине удивляют даже ВСУ

00:16Украина
Трампу придется заставить Путина: у Зеленского раскрыли перспективы возможных переговоров

Трампу придется заставить Путина: у Зеленского раскрыли перспективы возможных переговоров

22:50Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Жесткая буря не заканчивается: в Украине бушует геомагнитный шторм

Жесткая буря не заканчивается: в Украине бушует геомагнитный шторм

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти рыбу

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 5 секунд найти рыбу

Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

"Война в Украине закончится в 2025 году": Орбан заявил о двух сценариях

"Война в Украине закончится в 2025 году": Орбан заявил о двух сценариях

Последние новости

01:42

Украина может сама напасть на РФ: Кулеба выдвинул неожиданное предупреждение НАТО

01:30

Младшая дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур выходит замуж - детали

01:01

Рождественский налет дронов на Украину: на Киевщине слышны взрывы - где еще угроза атаки

00:27

Даниэль Салем раскрыл щемящую причину, почему не любит новогодние праздники

00:16

Теряют целые батальоны всего за день: потери РФ на Курщине удивляют даже ВСУ

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

00:04

Трамп может побудить Путина к миру в Украине, но есть нюанс - Хара

24 декабря, вторник
23:30

Monatik в третий раз стал папой - первое фото с младенцем

22:58

Волна поджогов в РФ растет: в Москве бросили "коктейль Молотова" в авто полиции

22:50

Трампу придется заставить Путина: у Зеленского раскрыли перспективы возможных переговоров

Реклама
22:29

"Инспектор по воинскому учету": в Украине появится новая профессия - что известно

22:24

В стране-оккупанте планировалось убийство Аллы Пугачевой - СМИ

21:58

В Минобороны просят отложить подготовку закона о демобилизации - СМИ

21:54

Певица Alyosha похудела на 10 кг: что происходит

21:32

Камалия раскрыла детали общения с разлучницей, которая разрушила ее брак

21:31

В семье легендарного Шумахера ожидается радостная новость

21:28

Пошли ва-банк на ключевом участке: на каких на трех направлениях РФ усилила штурм

21:10

Рождество Христово 2024: что можно и нельзя делать 25 декабря

21:03

Какую еду с праздничного стола категорически нельзя давать собакам: предупреждение ветеринара

20:57

Повторная оккупация Сумщины: эксперт прокомментировал планы РФ - есть ли угроза

20:55

ВСУ удалось вырваться из окружения в Макаровке: в DeepState раскрыли ситуацию

Реклама
20:45

Российскую актрису Татьяну Лазареву приговорили к шести годам колонии

20:34

Едва покрывают потери: Россия поставила в этом году 24 боевых самолета

20:14

Масштабная атака России на АЭС: почему МАГАТЭ бьют тревогу - какие последствия ударов

20:01

О США и Гренландии: что задумал Трампмнение

19:45

Селезнев раскрыл новый план РФ: для чего на самом деле они хотят форсировать Днепр

19:43

Женщина объяснила, почему она берет плату за рождественский ужин с членов семьи

19:42

В Украине объявили штормовое предупреждение: где будет снег на Рождество

19:37

ВСУ потопили лодки РФ во время попыток переправиться на правый берег Днепра - Попович

19:23

Четыре шага к миру: в Foreign Affairs озвучили ключевые аспекты соглашения с РФ

19:07

Легендарный футболист скоро станет отцом в первый раз

18:40

Масштабные санкции против "теневого флота" России: в СМИ раскрыли новые планы Байдена

18:11

"Нонсенс": в ОП резко отреагировали на позицию Фицо и Орбана по Украине

18:09

Людей ищут под завалами: РФ цинично атаковала Кривой Рог, есть жертвыФото

18:04

Арсен Мирзоян признался, что был против отношений с Тоней Матвиенко

17:30

"Неволя и тьма проигрывают": Зеленский обратился к украинцам накануне Рождества

17:10

Нагар быстро отпадет: хозяйка раскрыла гениально простой секрет, как отмыть противень

16:55

Тест на IQ с головоломкой: только 1% людей могут найти галстук-бабочку за 5 секунд

16:31

Поздравления с Сочельником: красивые слова и картинки для близких

16:27

Падение после исторического максимума: сколько стоит валюта в Украине

16:16

Миллионная армия КНДР может оказаться на стороне России: эксперт предупредил об угрозах

Реклама
16:15

"Война никому не пошла на пользу": Сергей Притула рассказал про ссоры в браке

16:13

Прямо на Сочельник: РФ ударила по жилому дому в Кривом Роге - деталиВидео

15:59

Как очистить историю на телефоне Андроид: гениальный фокус удивит результатом

15:48

Что не так на картинке: надо найти ошибку всего за 5 секунд

15:44

РФ хочет захватить плацдарм на правом берегу: в ВСУ выдали заявление о штурме Херсона

15:25

50% мужчин призывного возраста готовы вернуться в Украину до конца войны - Чернышев

14:57

После заявления о "голодных украинках": скандального профессора накажут - детали

14:18

Будет лить дождь, ударит температура +12: Украину зацепит мощный циклон

14:15

"Агрессор достиг цели": в Эстонии сделали важное заявление о войне в Украине

14:12

Звезда Вечернего Квартала рассказал про свадьбу и главный повод для гордости

Новый год 2025
В каких цветах одежды встречать 2025 годКому повезет в 2025 годуПочему мы пьем шампанское на Новый годКакие цвета не стоит надевать на Новый год 2025
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Рождество 2024
Что должно быть на столе на Рождество 25 декабряКак сказать на украинском "Сочельник"Что символизируют 12 блюд украинского РождестваКогда колядуют, щедруют и посевают в Украине
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024Гороскоп ТароГороскоп на неделю
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты на Новый год
Райское блюдо на Новый год 2025 - быстро и вкусно"Оливье" и рядом не стояло: новый рецепт шикарного салата "Веночек"Бомбический картофель на Новый годШикарный рецепт мяса на новогодний стол
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять