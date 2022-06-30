"Миссис Великая Русь" представит РФ на конкурсе "Миссис Вселенная"

Фото Елена Белоусова - Instagram

На международный конкурс "Миссис Вселенная" от россии поедет победительница конкурса "Миссис Великая Русь".

Мисс Великая Русь, которая на самом деле, Елена Белоусова, сильно гордится своими титулами и полагает, что победа на международном конкурсе будет за ней.

Фото Елена Белоусова - Instagram

Фото Елена Белоусова - Instagram

В этом году конкурс проходит в Корее и в нем принимают участие женщины со всего мира.

"Ну и чисто чтобы разнообразить вам первую половину четверга - это претендентка на "Миссис Вселенную" от России. Ранее она выиграла престижный, но никому не известный конкурс "Миссис Великая Русь". ВЕЛИКАЯ РУСЬ. Ну вы поняли, да", - иронизирует Телеграмм-канал "Антиглянец".

Напомним, ранее, во временно оккупированном Крыму прошел конкурс красоты. В одной из номинаций победу одержала девушка родом из Полтавы. За победу боролись 20 конкурсанток. Нескольких месяцев они готовились к выходу на сцену, познавали азы дефиле и выбирали свой образ. Номинацию "миссис королева красоты" выиграла девушка из Полтавы Ольга Ванеева. В Сети начался переполох - россияне засыпали девушку гневными комментариями. Им не понравилась внешность Ольги.