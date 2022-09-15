Миссис Украина Вселенная: кто представит Украину

Татьяна Чубак. Фото Таблоид

Стало известно, кто представит Украину на конкурсе "Миссис Вселенная"-2022. Показать украинскую красоту поедет представительница Тернополя, почетная консул Венгрии Татьяна Чубак.

Как сообщает Таблоид, женщина одержала победу в национальном конкурсе еще в 2021 году. Однако из-за проблем с визой не смогла представить Украину в этом году. Татьяна имеет свой благотворительный фонд, воспитывает троих детей, а после начала войны активно занимается волонтерством.

"Для меня чрезвычайно приятно и ответственно представлять Украину на конкурсе. Особенно сейчас, когда необходимо привлечь внимание международного сообщества к событиям в Украине", – сказала Татьяна.

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Сейчас победительница активно готовится к участию в международном конкурсе. В частности, команда уже представила один из нарядов для конкурса – национальный костюм с борщевской вышивкой, которая уже столетиями символизирует силу и несокрушимость украинских женщин.

Напомним, ранее украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях сейчас учится принимать себя в новом теле - за время войны она набрала несколько килограмм, которыми, впрочем, невероятно гордится.

Аппетитные формы, кажется, лишь придали уверенности украинской красотке, и она своим примером хочет вдохновить своих переживающих о лишнем весе поклонниц.

Так, Неплях продолжает уверенно сниматься в любых образах - от вечерних платьев до тонких неглиже, едва прикрывающих ее пышные прелести. В Instagram-сторис она показала бэкстейдж со съемки, во время которой она позировала на балконе в белом халатике и кружевном нижнем белье.

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