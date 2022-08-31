Располневшая Анна Неплях засветила голую пятую точку в центре Рима

Анна Неплях засветила голую пятую точку в центре Рима / instagram.com/neplyah

Украинская модель, Мисс Украина Вселенная 2021 Анна Неплях во всех подробностях показывает роман с тем, кому предана уже многие годы - она беззаветно влюблена в Рим, куда в этот раз ее привели съемки.

Модель на своей странице в Instagram показала не только утонченные, пышущие итальянской страстью снимки, но и забавные фото, которые остались за кадром.

В частности неплях показала, что модель - это не только сверкающие наряды от кутюр. Порой работать приходится в не самых комфортных условиях, например, переодеваться прямо посреди оживленной улицы.

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Так модель показала, как в она с голыми ягодицами, в одной рубашке и шлепанцах сменяет наряд на публике. "Я с голой попой переодеваюсь на улице", - со смехом рассказывает украинская красавица. То, что других может смутить до глубины души, для Неплях - лишь повод подшутить над собой.

Анна Неплях засветила голую пятую точку в центре Рима / instagram.com/neplyah

Ранее 64-летняя американская актриса и модель Шэрон Стоун показала, как развлекается на вечеринке у бассейна в максимально открытом купальнике с глубоким вырезом.

Также украинская прыгунья в длину Марина Бех-Романчук показала разминку в коротких шортиках, которые во время движения обнажали ягодицы спортсменки.

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