"Мисс Украина" Апанасенко родила первенца и показала фото

Радостной новостью на своей странице поделился ее муж.

https://stars.glavred.info/miss-ukraina-apanasenko-rodila-pervenca-i-pokazala-foto-10589162.html Ссылка скопирована

Виктория Апанасенко, Александр Борняков / коллаж: Главред, фото: facebook.com/crystalviktoria

Мисс "Украина-Вселенная"-2022 Виктория Апанасенко, которая весной 2024 года отпраздновала первую годовщину свадьбы со своим супругом, предпринимателем и заместителем министра цифровой трансформации Украины по развитию IТ-отрасли Александром Борняковым, впервые стала мамой.

Об этом ее супруг поделился на своей странице в Facebook.

Кто такая Виктория Апанасенко? Виктория Апанасенко - украинская модель и участница конкурсов красоты. Обладательница титулов "Мисс Чернигов-2014" и "Принцесса Украины-2016". В 2021 году стала первой вице-мисс на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021". В 2022 году, в связи с началом полномасштабной войны в Украине, корона "Мисс Украины Вселенной" перешла к Апанасенко автоматически. Модель представила нашу страну на "Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане, где выиграла конкурс национальных костмов и получила специальную награду "Дух карнавала". видео дня

"Любимая, спасибо тебе безумно за дочь. Эмилия, доченька, мы с твоей мамой тебя очень ждали. С момента появления ты делаешь нас обоих счастливыми. И будешь делать это все это время, что нам осталось. Очень хочу, чтобы ты прочла когда повзрослеешь это сообщение и посмотрела на нас, потому что так выглядят счастливые люди", – написал он.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Украинская модель в своем блоге в Instagram опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует в стильном облегающем платье. Апанасенко сняли вполоборота - так, чтобы ткань наряда подчеркнула сильно округлившийся живот.

Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред