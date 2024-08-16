"Мисс Украина" Апанасенко родила первенца и показала фото

Мисс "Украина-Вселенная"-2022 Виктория Апанасенко, которая весной 2024 года отпраздновала первую годовщину свадьбы со своим супругом, предпринимателем и заместителем министра цифровой трансформации Украины по развитию IТ-отрасли Александром Борняковым, впервые стала мамой.
Об этом ее супруг поделился на своей странице в Facebook.
Кто такая Виктория Апанасенко?
Виктория Апанасенко - украинская модель и участница конкурсов красоты. Обладательница титулов "Мисс Чернигов-2014" и "Принцесса Украины-2016". В 2021 году стала первой вице-мисс на конкурсе "Мисс Украина Вселенная 2021". В 2022 году, в связи с началом полномасштабной войны в Украине, корона "Мисс Украины Вселенной" перешла к Апанасенко автоматически. Модель представила нашу страну на "Мисс Вселенная 2022" в Новом Орлеане, где выиграла конкурс национальных костмов и получила специальную награду "Дух карнавала".
"Любимая, спасибо тебе безумно за дочь. Эмилия, доченька, мы с твоей мамой тебя очень ждали. С момента появления ты делаешь нас обоих счастливыми. И будешь делать это все это время, что нам осталось. Очень хочу, чтобы ты прочла когда повзрослеешь это сообщение и посмотрела на нас, потому что так выглядят счастливые люди", – написал он.
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Украинская модель в своем блоге в Instagram опубликовала черно-белое фото, на котором она позирует в стильном облегающем платье. Апанасенко сняли вполоборота - так, чтобы ткань наряда подчеркнула сильно округлившийся живот.
Виктория Апанасенко вспомнила короткий диалог с участницей конкурса со стороны террористической России Анной Линниковой, которая атакует мирную Украину своими ракетами.
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