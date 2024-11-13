Miss International 2024: удалось ли украинке получить победу

София Згоба достойно представила Украину.

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София Згоба не вышла в финал конкурса / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Miss International Ukraine

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В Токио прошел финал конкурса Miss International 2024

Кто выиграл в конкурсе

Как София Згоба представила Украину

Вчера, 12 ноября, в Токио прошел финал международного конкурса красоты Miss International 2024. Представительницей Украины была 19-летняя София Згоба.

Как стало известно из соцсетей Miss International Ukraine, София не попала в двадцатку финалисток.

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Победительницей же стала 22-летняя Тхань Туй из Вьетнама, сообщили на официальной странице конкурса.

Как София Згоба представила Украину на конкурсе Miss International 2024

Украинка на конкурсе покоряла своими роскошными нарядами, на одном из этапов она показала голубое вышитое платье, изюминкой образа стал венок на голове в тон платья.

Еще одним впечатляющим нарядом стало платье, которое символизировало образ феникса, птицы, которая возрождается из пепла. Его пошили в Харькове, в котором ежедневно происходят обстрелы со стороны страны-оккупанта РФ.

"Для создания использованы инновационные технологии, в частности многослойная печать и 3D-моделирование. Огонь, как ключевой элемент образа, трансформируется в оперение, символизируя возрождение. Золотой позвоночник на спинке подчеркивает силу и грациозность образа", - сообщили в описании под публикацией в соцсетях.

Также Згоба показалась в бикини яркого цвета, дополнив его белым парео.

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