Минкульт ужесточил правила выезда артистов за границу после скандала со Щегелем: что поменялось

Артисты, художники и журналисты теперь должны будут при выезде за границу подавать подтверждение о военном учете и предоставлять контракты с целью путешествия.

Александр Ткаченко и Андрей Щегель / коллаж фото УНИАН и Instagram

Министерство культуры Украины разработало изменения в порядок выезда за границу артистов, художников и журналистов после скандала с комиком Андреем Щегелем. Об этом заявил министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко, передает Институт массовой информации.

В частности, Ткаченко заявил, что отныне артисты, художники и работники СМИ должны подавать подтверждение, что в их организациях ведется военный учет, а также предоставлять контракты с целью выезда.

"Это продвижение украинской культуры или это сбор средств. Они должны предоставлять отчеты о том, что они сделали", — отметил министр.

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Глава Минкульта уточнил, что отчет также должен быть предоставлен, если речь идет о дипломатических визитах, причем они не могут продолжаться более 60 дней.

Напомним, ранее стендапер Андрей Щегель заявил, что специально уехал из Украины по артистической линии ‒ из-за украино-российской войны и мобилизации в ряды ВСУ. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Роману Скрыпину.

Щегель говорил, что получил три повестки из ТЦК — две из Рахова (Закарпатская область) и одна из города Надворная (Ивано-Франковская область). И он сознательно решил их игнорировать, а потом покинуть страну ‒ якобы с гастролями.

"Я не боюсь военкомов, позиционирую себя как свободного человека, понял, что больше не могу и нашел для себя способ [сбежать - нецензурно] и пожить в комфортной психологической обстановке. Вот, честно вам заявляю", — сказал стендапер.

Несколько дней спустя Щегель опубликовал видеоизвинение перед украинцами, а также заявил, что его слова "вырваны из контекста".

"Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека именно "гибнуть на войне" и имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, порой приводит к гибели лучших ее детей. Предлагаю вам полностью посмотреть интервью со Скрипиным и самим заключить, что мои слова не содержали ни капли пренебрежения", - оправдывается артист.

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