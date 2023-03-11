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"Чувствую отвращение и презрение": Тополя отреагировал на скандал со стендапером Щегелем

11 марта 2023, 17:14
Солист популярной украинской поп-рок-группы "Антитела" Тарас Тополя прокомментировал скандал вокруг комика-стендапера Андрея Щегеля.
Тополя, Щегель
Тарас Тополя и Андрей Щегель / коллаж фото УНИАН и facebook.com/a.shchegel

Тарас Тополя, музыкант, который ранее полгода прослужил парамедиком в ВСУ, прокомментировал скандал вокруг стендапера Андрея Щегеля (тот ранее публично признался, что воспользовался артистическим статусом, чтобы покинуть Украину в условиях мобилизации). Свое мнение артист высказал в интервью Алексею Суханову.

"Я не из тех людей, кто публично будет ставить клеймо. Есть куча публичных людей, к которым я лично чувствую отвращение и презрение. К примеру, было интервью, то ли он какой-то юморист, то ли стендапер", – начал Тополя.

Лидер "Антител" не смог вспомнить имя скандального комика, однако ведущий сразу понял, что речь идет о стендапере Щегеле, который благодаря статусу артиста уехал в Турцию и заявил, что "это выбор ребят – погибать", имея в виду бойцов ВСУ

видео дня

"Это же ретранслятор огромного количества таких, скажем так, "странных людей", которые считают зарплаты ВСУ. Они есть в обществе. Осуждать их я не могу, но имею право испытывать к ним отвращение", – подытожил Тополя.

Напомним, ранее Щегель заявил, что специально уехал из Украины по артистической линии ‒ из-за украино-российской войны и мобилизации в ряды ВСУ. Такое заявление он сделал в интервью журналисту Роману Скрыпину.

Щегель говорил, что получил три повестки из ТЦК — две из Рахова (Закарпатскаяо область) и одна из города Надворная (Ивано-Франковская область). И он сознательно решил их игнорировать, а потом покинуть страну ‒ якобы с гастролями.

"Я не боюсь военкомов, позиционирую себя как свободного человека, понял, что больше не могу и нашел для себя способ [сбежать - нецензурно] и пожить в комфортной психологической обстановке. Вот, честно вам заявляю", — сказал стендапер.

Несколько дней спустя Щегель опубликовал видеоизвинение перед украинцами, а также заявил, что его слова "вырваны из контекста".

"Я ни в коем случае не считаю, что выбор человека именно "гибнуть на войне" и имею в виду, что украинцы сознательно выбирают Украину и желание за нее бороться, что в результате, к сожалению, порой приводит к гибели лучших ее детей. Предлагаю вам полностью посмотреть интервью со Скрипиным и самим заключить, что мои слова не содержали ни капли пренебрежения", - оправдывается артист.

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