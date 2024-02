Микки Рурк показал видео с Залужным и разыгрывает флаг Украины с его автографом

Голливудский актер Микки Рурк объявил о розыгрыше украинского флага с подписью бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Микки Рурк показал видео с Залужным / коллаж Главред, фото УНИАН и скриншот из видео

Легендарный голливудский актер Микки Рурк ("Год дракона", "9 ½ недель" объявил о благотворительном розыграше украинского флага с подписью бывшего главнокомандующего ВСУ генерала Валерия Залужного. Об розыгрыше артист рассказала на своей странице в социальной сети Instagram.

Рурк опубликовал ролик, где Залужный подписывает сине-желтый флаг. В конце видео бывший главнокомандующий ВСУ с хорошим английским произношением поблагодарил за поддержку.

Как отметил Рурк, именно этот флаг будет разыгрываться. А делающий его получить должен сделать донат в размере 25 долларов США ‒ на помощь украинцам. Рурк особо отметил, что каждый донат поможет Украине скорей победить русских оккупантов.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

