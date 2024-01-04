Легендарный Микки Рурк призвал собирать деньги для пострадавших от войны украинцев

Легендарный голливудский актер Микки Рурк ("Год дракона" и "Сердце ангела") призвал своих фанатов помочь Херсону и украинцам, которые пострадали от атак россиян, и открыл благотворительный сбор на миллион долларов. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.
Голливудский актер собирает средства для благотворительного фонда "One World Aid Alliance", которым руководит его помощник и уроженец Украины Дмитрий Корнийчук.
"Я знаю, что украинцы проходят через много очень тяжелых вещей. Ассистент и друг, с которым я работаю уже 10 лет — Дима — он из Украины и я его очень люблю. У него есть 12 членов семьи в Украине. Мое сообщение для всех украинцев и оно не имеет ничего общего с политической ерундой. Желаю благословения всем вам", — эмоционально сказал Рурк.
Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.
Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.
Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.
Вас могут заинтересовать такие новости:
- Группа Rammstein поддержала Украину и развернула украинский флаг перед десятками тысяч людей
- Ален Делон поддержал Украину и прочитал на камеру стихи Тараса Шевченко
- "На зоне будет развлекать зэков": поддержавшего Украину Галкина хотят упечь за решетку