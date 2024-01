Легендарный Микки Рурк призвал собирать деньги для пострадавших от войны украинцев

Легендарный Микки Рурк признался, что переживает за украинцев. Голливудский актер собирает миллион долларов на помощь пострадавшим херсонцам.

Легендарный актер Микки Рурк призывал собираться деньги для украинцев / коллаж Главред, фото Instagram и ua.depositphotos.com

Легендарный голливудский актер Микки Рурк ("Год дракона" и "Сердце ангела") призвал своих фанатов помочь Херсону и украинцам, которые пострадали от атак россиян, и открыл благотворительный сбор на миллион долларов. Об этом артист сообщил на своей странице в Instagram.

Голливудский актер собирает средства для благотворительного фонда "One World Aid Alliance", которым руководит его помощник и уроженец Украины Дмитрий Корнийчук.

"Я знаю, что украинцы проходят через много очень тяжелых вещей. Ассистент и друг, с которым я работаю уже 10 лет — Дима — он из Украины и я его очень люблю. У него есть 12 членов семьи в Украине. Мое сообщение для всех украинцев и оно не имеет ничего общего с политической ерундой. Желаю благословения всем вам", — эмоционально сказал Рурк.

Напомним, ранее легенда мировой поп-музыки Пол Маккартни в очередной раз публично поддержал Украину ‒ в этот раз самом масштабном британском музыкальном фестивале — Гластонбери. Ближе к концу своего длинного сета (2 часа 50 минут) Маккартни несколько минут размахивал украинским флагом.

Как рассказали журналистам источники из окружения музыканта, он намеренно исключил другой хит The Beatles ‒ Back in the U.S.S.R. ‒ из своего концерта в Гластонбери и всех будущих выступлений.

Позднее сообщалось о том, что легенда французского кино Ален Делон присоединился к проекту солидарности с украинским народом от журналистской команды Cyril Viguier и посольства Украины. В его рамках 86-летний легендарный актер прочел стихи украинского Кобзаря Тараса Шевченко.

