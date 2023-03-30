Меладзе и Брежнева распродают права на все свои русскоязычные песни

На сайте для музыкантов можно купить права на любую песню Веры Брежневой на русском языке.

Константин Меладзе, Вера Брежнева / instagram.com/ververa

Российские медиа публикуют информацию о том, что композитор украинского происхождения Константин Меладзе, а также его жена-украинка, певица Вера Брежнева, решили продать права на свои русскоязычные песни.

Как сообщил Телеграмм-канал "Секреты шоубиза", по информации журналистов, на сайте для музыкантов оказались почти все известные композиции исполнительницы, в том числе и хит "Любовь спасет мир".

"Также купить можно и права на песни группы "ВИА Гра" — из всех экс-участниц коллектива их могла исполнять лишь Брежнева.

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Напомним, ранее певица Вера Брежнева, которая долгое время выступала в стране-агрессоре России, а также по какой-то причине считалась там российской певицей, выпустила новый клип на украинском языке.

Ранее певица четко обозначила свою проукраинскую позицию, занялась волонтерством, а также решила продать свою российскую недвижимость и вернуться в Киев.

Теперь же она показала свой новый клип, где появилась в совершенно неожиданном образе, а именно сменила свой цвет волос с блондинки на брюнетку.

Накануне оказалось, что роскошный трехэтажный особняк Веры Брежневой и Константина Меладзе в Подмосковье выставлен на продажу за баснословную сумму.

Также на российском телевидении продолжают упражняться в комичном "вырезании" неугодных из эфира. Например эпизод популярного сериала, где ключевой фигурой стала Вера Брежнева, обкорнали так, что сюжет утратил всякий смысл.

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