Меладзе и Брежнева распродают права на все свои русскоязычные песни

Российские медиа публикуют информацию о том, что композитор украинского происхождения Константин Меладзе, а также его жена-украинка, певица Вера Брежнева, решили продать права на свои русскоязычные песни.
Как сообщил Телеграмм-канал "Секреты шоубиза", по информации журналистов, на сайте для музыкантов оказались почти все известные композиции исполнительницы, в том числе и хит "Любовь спасет мир".
"Также купить можно и права на песни группы "ВИА Гра" — из всех экс-участниц коллектива их могла исполнять лишь Брежнева.
Напомним, ранее певица Вера Брежнева, которая долгое время выступала в стране-агрессоре России, а также по какой-то причине считалась там российской певицей, выпустила новый клип на украинском языке.
Ранее певица четко обозначила свою проукраинскую позицию, занялась волонтерством, а также решила продать свою российскую недвижимость и вернуться в Киев.
Теперь же она показала свой новый клип, где появилась в совершенно неожиданном образе, а именно сменила свой цвет волос с блондинки на брюнетку.
Накануне оказалось, что роскошный трехэтажный особняк Веры Брежневой и Константина Меладзе в Подмосковье выставлен на продажу за баснословную сумму.
Также на российском телевидении продолжают упражняться в комичном "вырезании" неугодных из эфира. Например эпизод популярного сериала, где ключевой фигурой стала Вера Брежнева, обкорнали так, что сюжет утратил всякий смысл.
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