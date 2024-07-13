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Майкл Дуглас на редких фото показался с дочкой и сыном

Алена Кюпели
13 июля 2024, 17:52
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Актер совершил редкий публичный выход со своими детьми.
Майкл Дуглас вышел в свет
Майкл Дуглас вышел в свет / Коллаж Главред, фото Instagram/catherinezetajones

79-летний голливудский актер Майкл Дуглас и муж актрисы Кэтрин Зета Джонс в последнее время все реже появляется на публике.

Между тем, Дуглас редко появляется на публике, именно поэтому каждый его выход становится сенсационным.

10 июля Майкл посетил показ политического документального фильма в театре DGA в Нью-Йорке вместе со своими детьми от жены Кэтрин Зеты-Джонс. 21-летняя Кэрис и 23-летний Дилан сопровождали отца и позировали с ним.

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Сам Дуглас носил темный брючный костюм, а его дети выглядели очень элегантными в белых нарядах.

Кто такой Майкл Дуглас

Майкл Кирк Дулас — американский актёр и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актёра "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа.

Фото красивого семейства можно посмотреть тут

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Дочь голивудской актрисы Кэтрин Зета-Джонс, Кэрис Зета-Дуглас, выглядела так же, как ее мама, когда примерила платье актрисы на свой 21-й день рождения.

Напомним, ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.

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