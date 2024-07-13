Майкл Дуглас на редких фото показался с дочкой и сыном

79-летний голливудский актер Майкл Дуглас и муж актрисы Кэтрин Зета Джонс в последнее время все реже появляется на публике.
Между тем, Дуглас редко появляется на публике, именно поэтому каждый его выход становится сенсационным.
10 июля Майкл посетил показ политического документального фильма в театре DGA в Нью-Йорке вместе со своими детьми от жены Кэтрин Зеты-Джонс. 21-летняя Кэрис и 23-летний Дилан сопровождали отца и позировали с ним.
Сам Дуглас носил темный брючный костюм, а его дети выглядели очень элегантными в белых нарядах.
Кто такой Майкл Дуглас
Майкл Кирк Дулас — американский актёр и продюсер. Обладатель двух премий "Оскар", шести "Золотых глобусов", а также премии "Эмми". Сын известного актёра "золотой эры" Голливуда Кирка Дугласа.
Фото красивого семейства можно посмотреть тут
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Дочь голивудской актрисы Кэтрин Зета-Джонс, Кэрис Зета-Дуглас, выглядела так же, как ее мама, когда примерила платье актрисы на свой 21-й день рождения.
Напомним, ранее Виктория Бекхэм раскрыла секрет вечной молодости кожи. Шикарная "перчинка" прибегает к весьма экстремальным мерам, чтобы сохранить свежесть и тонус лица.
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