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Мать Королевой подлизалась к ее мужу-стриптизеру

Алена Кюпели
13 февраля 2024, 21:46
Людмила Порывай прогнулась под недалекого зятя-оккупанта.
Стрингоносец-офицер РФ поздравил тещю с днем рождения
Стрингоносец-офицер РФ поздравил тещю с днем рождения / Коллаж Главред, фото Instagram/

Мать певицы украинского происхождения Наташи Королевой, которая замалчивает войну России против Украины, Людмила Порывай удивила своим поступком.

Женщина, которая в начале нападения России на Украину встала на сторону родины и даже поссорилась со своим пропутинским зятем-стриптизером, вдруг заговорила по-другому.

Так, пропагандистские телеграмм-каналы делятся видео, как Наташа Королева приехала поздравить свою мать с днем рождения. На видео, ей вручают букет роз, а сама певица говорит, что букет прислал зять Сереженька.

видео дня

Порывай же вся рассыпается в благодарностях и принимает букет роз от "российского офицера" в стрингах.

На видео - мать Наташи Королевой принимает букет от зятя-террориста:

Напомним, ранее украинская певица Ирина Билык, выступая с благотворительным концертом в Майами, вызвала на сцену маму любительницы "русского мира" и террориста-путина Наташи Королевой, Людмилу Порывай. Тогда певица заявила, что зять-стриптизер, который поддерживает войну в Украине и зверства российской армии в отношении мирного населения, "г...но". Мама Королевой радостно отреагировала на это известие.

Также сообщалось, что певица украинского происхождения Наташа Королева поделилась очередным нелепым видео из своей жизни, за что тут же была высмеяна. Она решила поздравить всех с Днем семьи видеороликом, на котором вместе с сыном поет, а ее муж танцует.

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Наташа Королева новости шоу бизнеса
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