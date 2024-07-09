"Мать драконов" Эмилия Кларк напугала внешним видом: "С ней все в порядке?"

Британская актриса Эмилия Кларк в свои 37 лет уже перенесла два разрыва аневризмы и инсульт. Восстановление у артистки было тяжелым - какое-то время она страдала афазией и потерей памяти.
С того момента прошло уже более десяти лет. Сейчас поклонники Кларк вновь забили тревогу из-за состояния ее здоровья.
Актриса в своем блоге в Instagram опубликовала серию фотографий, которые вызвали серьезное беспокойство. В кадре Эмилия позирует в стильном черном вечернем платье на тонких бретельках, без макияжа и укладки. Многие в комментариях отмечают, что всегда стройная звезда сильно похудела, и это выглядит очень болезненно.
"Она прекрасна, но немного больше бы веса на ребрах и плечах", "Ты в порядке, королева?", "Почему ее глаза выглядят такими печальными? Что случилось с их сиянием?", "Слишком много (потери веса - прим. редактора) не всегда хорошо", "Ты выглядишь нездоровой", "Эмилия не выглядит здоровой... Она в порядке?" - пишут обеспокоенные фанаты.
Сама Эмилия Кларк свое состояние здоровья не комментирует.
Кто такая Эмилия Кларк?
Эмилия Кларк - британская актриса кино и театра. Наиболее известна благодаря исполнению роли Дейенерис Таргариен в фентезийном сериале "Игра престолов". Выступает за защиту прав женщин. Вместе с мамой создала организацию SameYou, которая занимается помощью людям после повреждений мозга. Кавалер ордена Британской империи.
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Ранее стало известно, что у звезды "Гарри Поттера" Эммы Уотсон новый роман. 34-летнюю актрису папарацци засняли во время нежных поцелуев с загадочным брюнетом в Оксфорде.
Также в СМИ появились слухи о том, что "Звездный Лорд" Крис Пратт и старшая дочь Арнольда Шварценеггера станут родителями. Для Криса и Кэтрин это будет третий общий ребенок.
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