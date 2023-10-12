Маск грозил сжечь Warner Bros, если она вырежет Эмбер Херд из "Аквамена 2"

Скандальный американский коммерсант Илон Маск якобы добивался всеми силами того, чтобы его бывшую возлюбленную, скандальную актрису Эмбер Херд не вырезали из видеоряда фантастического боевика "Аквамен и потерянное королевство". Об этом сообщает издание Variety.
Поклонники Джонни Деппа заплатили судебные издержки за обнародование заметок психотерапевта Эмбер Херд Доун Хьюз. В них Херд жаловалась специалисту, что Джейсон Момоа, который играет роль Аквамена хотел, чтобы ее отстранили от роли. По словам артистки, он однажды как-то нетрезвый пришел на съемочную площадку в образе ее бывшего супруга Джонни Деппа:
"Джейсон сказал, что хотел моего увольнения. Джейсон был пьян и опоздал на съемку. Он был одет как Джонни и с такими же кольцами", – якобы жаловалась Херд.
Тем не менее, инсайдер сообщает, что Херд студия хотела вырезать из "Аквамена" на финальном монтаже, однако не сделали этого из-за Илона Маска, с которым актриса в то время встречалась.
Он направил гневное письмо студии Warner Bros и пообещал сжечь ее, если Эмбер полностью уберут из фильма. Но продюсеры все равно максимально сократили количество сцен с Херд в финальной версии картины.
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