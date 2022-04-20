Маша Ефросинина расскрыла главный секрет "самой объективной журналистки" Ксении Собчак

Маша Ефросинина рассказала, в чем секрет феномена Собчак / Коллаж

Украинская журналистка и телеведущая Маша Ефросинина в интервью для Натальи Влащенко раскрыла, в чем феномен "самой объективной журналистки" Ксении Собчак, а также рассказала любопытную подробность про интервью Зеленского российским журналистам.

В начале беседы Маша призналась: она наблюдала за работой Собчак, восхищалась ее талантами и тем, как она растет над собой. Более того - ей, как личности медийной, удавалось какое-то время освещать события в Украине абсолютно незаангажированно. Но потом, в один момент, Ксения приняла позицию "голубки мира", стала жалеть простых русских, и занялась инфоциганством, которое раньше так презирала.

Причиной тому Ефросинина видит панический страх Собчак потерять привычную жизнь, к которой та привыкла. Своей угодной правительству рф "стерильной" позицией относительно войны она старается заработать еще немного денег на агонизирующей от санкций экономике россии.

"Собчак в принципе феномен. Она очень умна. Невероятно умна. ... Люди, рассуждая о ее феномене, о ее умении преподносить любую информацию, раскручивать людей, и в принципе оправдывать ее немного навязчивое напоминание нам всем, что она журналистка, сейчас понимают, что это все был крутейший, вложенный в невероятную команду, камуфляж, который был нужен, чтобы прикрыть ее невероятнейшую жажду денег. Иголка в ее яйце, там где находится ее уязвимое место, это не дети, и не семья. Это деньги. Она жадная до денег.

Она очень любит люкс, она очень любить роскошь, она это не скрывает, она очень не любит за это все платить, поэтому бесконечный бартер и бесконечная реклама всего. Т. е. этот человек, у которого есть уязвимое место - бабло. И в случае с ней я думаю, что это сработали они - деньги. Ксения теряет колоссальные миллионы свои, теряет все, сидя и записывая никому не нужные ненатуральные сюжетики.

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Т. е. вложено вроде бы столько всего, в то, чтобы заполучить место "самой объективной" журналистки в россии, которая напрямую могла говорить - путин зло. Но ради чего это? Чтобы в одночасье так переобуться? Первые три дня ее канал транслировал очень объективные новости, но потом... Это какая-то такая высшая глупость...", - рассуждает Ефросинина.

Так, по мнению ведущей, война в Украине начала действительно раскрывать настоящую сущность людей. Собчак перестала выпячивать свое журналистское призвание, и использует его исключительно в корыстных целях, а не чтобы интересно и доступно донести зрителю/слушателю/читателю горячую новость. В подтверждение своей теории Маша Ефросинина рассказала любопытную историю: "У меня есть инсайт: помните памятное интервью Зеленского российским журналистам и блогерам? Я знаю точно, что ей предлагали быть одной из журналистов. Она отказалась".

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Ранее телеведущая Маша Ефросинина, которая во время войны много и доходчиво пытается объяснить россиянам, что происходит в Украине, поведала о реакции российских звезд на ее призыв выходить на протесты.

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