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"Нас просто всех убьют": Ефросинина рассказала, что говорили русские звезды на мольбу выйти на митинги

7 апреля 2022, 11:10

Российские звезды запуганы и на коленях умоляли не разглашать имена.

Маша Ефросинина
Маша Ефросинина неоднократно обращалась к своим российским коллегам/ instagram.com/mashaefrosinina/

Популярная украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая во время войны много и доходчиво пытается объяснить россиянам, что происходит в Украине, поведала о реакции российских звезд на ее призыв выходить на протесты.

По ее словам, на протяжении недели она обращалась к коллегам из РФ с просьбой не молчать, однако они побоялись, рассказала она в эфире радио НВ.

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Несмотря на это, она решила продолжать призывы протестовать против режима в РФ. Хоть в России и заблокировали Instagram, россияне все равно находят способы смотреть ее ролики.

"У меня была неделя, чтобы донести до русских, что надо выходить на улицы. Я использовала все ресурсы. Я не смогу назвать имена, потому что они действительно на коленях почти просили. Мне написали несколько известных ютуберов, таких известных, что там по несколько миллионов подписчиков, они безумно популярны в аудитории 18+. Они написали что-то вроде: "Маша, вы действительно верите, если выходить на улицы, мы что-нибудь изменим? Вы не понимаете, нами правит маразматик. Нас просто всех убьют", – рассказала Ефросинина.

Телеведущая отметила, что после нескольких подобных заявлений российских звезд поняла, что ничего не изменится. Однако решила отступать не сразу. Она понимала: если ее обращения как-то передаются, то нужно продолжать делать это, ведь "россияне смотрят ее видео до сих пор".

Она также добавила, что после таких сообщений ей стало очевидно, что ничего не изменится.

Звезда также отметила, что россияне пишут ей гневные комментарии, отрицательно высказываются о ее детях: "Они все желали моему сыну кастрации кислотой..."

Ранее Ефросинина попросила Баскова никогда больше не рассказывать истории о братских народах.

viber
Маша Ефросинина война России и Украины
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