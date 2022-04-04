"Не смей, Николай, говорить своим поганым языком": Ефросинина объяснила Баскову о братских народах

Ефросинина и Басков / соцсети

Украинская телеведущая Маша Ефросинина ответила "натуральному блондину России" Николаю Баскову, на его резонансный пост в соцсети, что Украина якобы показывает фейковые новости и несправедливо ненавидит братский народ.

В своем обращении в Instagram Ефросинина отметила, что соцсети массово блокируют фотографии зверств российских оккупантов в Буче и Гостомеле, зато способны переварить мерзкие души Басковых, Манучаровых, Канделаки, Машковых, Симоньян, Соловьевых и прочей утвари диктора Путина.

"Я точно знаю, вы мерзкие твари, что вы видели эти фотографии", - говорит ведущая.

Ефросинина попросила Баскова не рассказывать истории о братских народах.

"Не смей никогда своим поганым языком эту фразу произносить. Вы спасаете братский народ? Мы, Украина, – братский народ, который живет во лжи и извращении? Ложь, Николай, – это когда тебе запрещают говорить твою позицию, выходить на улицу с плакатом, дают 15 лет за слова "нет войне". Ложь и извращение – вы, гнойные пропагандисты. Это когда детям в школе запрещено обсуждать войну и даже произносить это слово. Когда они поют вы*дский песни "дядя Вова мы с тобой", и выкладывают на полу в букву "зю". Извращение – это когда военный взятый в плен в Украине звонит своей мамаше в Россию, а она ему говорит: "Сынок, пожалуйста, ничего не говори про себя, умоляю тебя. Ко мне придут в тюрьму заберут". Извращение – это когда российские оккупанты натыряли у наших женщин даже женское белье , шубы, чемоданы. Звонят своими женам, а те говорят: "Побольше, побольше греби". Извращение и ложь – это переделанные видео из Украины с места действий. Смонтированные так, чтобы из зомбоящика лилась другая правда. Это ложь в каждом слове, которую доносят", - сказала ведущая.

Ефросинина вспомнила, как в в 2014 году Басков обещал, что "украинцы будут приползать в рванных колготках в Москву на заработках. Но, как отметила, телеведущая этого не случилось".

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"Ложь и извращение – это когда ваш диктатор не выходит из бункера, а вам рассылаются методички что писать и где. Иначе как это у нескольких сотен пбличных людей практически один в один те же слова в постах. Идентичная риторика, потому что те у кого осталась хоть капля совести просто предпочитают ее копировать копипастом и ставить себе в текст. Вот это, Коля, ложь и извращение. Живите с этим, потому что жить вам осталось недолго. Скоро вы начнете себя жрать, просто съедать. Скоро ты на свои концерты будешь приезжать за еду. Или же тебе придумают еще большее вы***дство, чтобы ты мог зарабатывать кровавые деньги", - сказала ведущая.

Ранее сообщали, что украинский рэпер и продюсер Потап (Алексей Потапенко) отреагировал на последние события войны в Украине.

В частности, на новости о возможном вторжении в нашу страну войск Беларуси для поддержки России. И назвал глав обоих государств - президента РФ Владимира Путина и самопровозглашенного лидера РБ Александра Лукашенко старичками, склонными к маразму и деменции.

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