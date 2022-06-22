Маша Ефросинина рассказала про конфликт со свекровью, который длится 20 лет

Маша Ефросинина рассказала про отношения со свекровью / instagram.com/mashaefrosinina

Украинская ведущая, общественная деятельница и волонтерка Маша Ефросинина приняла решение продолжить совместный с Олей Поляковой развлекательный проект Взрослые девочки - ток-шоу, в котором они обсуждают важные вопросы из жизни женщин, а также делятся личными историями.

Так в свежем выпуске у подруг зашел разговор об отношениях с мамами их мужей. Полякова похвасталась, что они со свекровью были настоящими подругами.

В свою очередь Ефросинина посетовала, что с мамой Тимура Хромаева она не общается уже 20 лет, причем сама ведущая так и не знает, в чем же конкретно причина такой холодности.

"Моя мама всегда говорила: "Взаимоотношения свекрови и невестки всегда зависят от свекрови". Я много за свои 19 лет брака слышала это от разных людей, которым я доверяю. В моем случае произошло все наоборот. Это, к сожалению, большая трагедия в нашей семье, которая не позволяет нам общаться все эти 20 лет. Это проблема и моего мужа, и моих детей, и всех наших близких людей... Ну, не захотела она выстраивать такие отношения. ... Все эти 20 лет я даже причин не знаю", - посетовала Маша.

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Ранее украинская телеведущая и волонтерка Маша Ефросинина показала настоящее лицо России, страны, которая зверски убивает украинский народ.

Также она хлестко обратилась к российскому певцу Сергею Лазареву. Он, как известно, в первые дни вторжения в Украину, высказался против войны и заступился за Украину. Однако ему пришлось быстро "переобуться", ведь хейт российского народа и отмена выступлений в пользу Баскова, быстро усыпили его совесть.

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