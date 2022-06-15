Так выглядят настоящие монстры: Ефросинина показала российских "освободителей"

Маша Ефросинина обратилась к европейцам/ instagram.com/mashaefrosinina/

Украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая как и многие украинские селебрити, активно поддерживает Украину в яростном противостоянии россии, обратилась к Европе.

На своей странице в Instagram она опубликовала видео, в котором показала настоящее лицо россии, страны, которая зверски убивает украинский народ. На видео сидят "освободители", которых снимают в областной больнице. С заплывшими лицами они передают привет своим "пацанам" и желают им не возвращаться "двухсотыми". В то же время, они цинично желают всем мирного неба, но в то же время говорят, что завершат "начатое в 2014 году", имея ввиду военное вторжение на Донбас в 2014 году.

Маша Ефросинина написала обращение к Европе.

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Дорогая Европа! В моем профиле Instagram никогда не было более подлых людей.. Собственно, до войны мой Instagram состоял из работы, путешествий, моих детей, модных образов, хобби и моей общественной жизни. Как и каждый европеец, который много работает, я отдыхала по вечерам с бокалом красного вина, любила вечеринки и ждала премьер на Нетфликсе. Больше всего я любила детективы и триллеры. Но даже в самых страшных снах я не могла представить, что увижу самые страшные, ни с чем не сравнимые с кино, кадры.. живьём! Это видео о том, как выглядят настоящие монстры. Они принесли в мою страну убийства, пытки, изнасилования и тотальную разруху! Они нелюди, они принесли нам смерть и горе", - написала Ефросинина.

Напомним, ранее украинская телеведущая Маша Ефросинина, которая с начала российского вторжения в Украину, поддерживала украинцев своими яркими выступлениями и обращениями в Instagram, хлестко обратилась к российскому певцу Сергею Лазареву. Последний, как известно, в первые дни вторжения в Украину, высказался против войны и заступился за Украину. Однако ему пришлось быстро "переобуться", ведь хейт российского народа и отмена выступлений в пользу Баскова, быстро усыпило совесть Лазарева.