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Донт пуш зе хорсес: изречение Усика стало мемом и смешит всю Сеть

Анна Подгорная
21 июля 2025, 00:47
138
Что означает фраза Александра Усика, которая точно станет крылатой.
Александр Усик
Александр Усик Донт пуш зе хорсес - смешные мемы с Усиком / коллаж: Главред, фото: instagram.com/usykaa

Вкратце:

  • Перед боем с Дюбуа Усик произнес фразу "Don't Push The Horses"
  • Она стала основой для многочисленных мемов и шуток

Украинский боксер Александр Усик защитил свой титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе 20 июля в поединке против британского боксера Даниэля Дюбуа. В пятом раунде в бою на лондонском стадионе "Уэмбли" украинский казак одержал абсолютную победу.

Украинский народ, в частности отечественные знаменитости, в социальных сетях поддержали Усика - публиковали кадры боя и выражали свою гордость чемпионом. В Сети также появились мемы с Усиком.

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На пресс-конференции перед боем Усик-Дюбуа украинский боксер произнес фразу, предупреждающую дерзких противников: "Don't Push The Horses", что является дословным калькированным переводом выражения "Не гони лошадей". "Донт пуш зе хорсес" так понравилась поклонникам Александра Усика, что они стали использовать ее для создания юмористических картинок. Главред собрал лучшие из них.

  • Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком
    Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком Открытые источники
  • Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком
    Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком Открытые источники
  • Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком
    Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком Открытые источники
  • Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком
    Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком Открытые источники
  • Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком
    Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком Открытые источники
  • Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком
    Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком Открытые источники
  • Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком
    Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком Открытые источники
  • Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком
    Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком Открытые источники
  • Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком
    Don't Push The Horses Александр Усик - мемы с Усиком Открытые источники

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О персоне: Александр Усик

Александр Усик - непобежденный украинский боксер-профессионал, выступающий в первой тяжелой и тяжелой весовых категориях. Лучший боксер вне зависимости от весовой категории по версии журнала "The Ring" (2022-2023). Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA, WBO, IBF, IBO (2021-н. в.) и The Ring (2022-н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018-2019) в первом тяжелом весе, сообщает "Википедия".

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