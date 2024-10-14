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"Марсианам" стало стыдно: в команде Джареда Лето проигнорировали россиян

Анна Подгорная
14 октября 2024, 17:56обновлено 14 октября, 19:51
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Thirty Seconds to Mars молчат про скандальное заявление Лето, но и дружить с оккупантами не торопятся.
Джаред Лето
Джаред Лето скандал с войной в Украине - агент Джареда Лето дала комментарий росСМИ / коллаж: Главред, фото: instagram.com/jaredleto

Американский актер и рок-музыкант Джаред Лето навлек на себя недовольство украинцев и им сочувствующих из-за его высказываний на концерте группы Thirty Seconds to Mars 11 октября в Белграде, Сербия. Лидер коллектива со сцены обратился к поклонниками из страны-оккупанта, которые присутствовали в зале.

Лето заявил, что с нетерпением ждет, когда ему удастся посетить столицу страны-агрессора, а после нее - Киев. Его огорчает, что "проблемы" мешают ему сделать это. Под "проблемами" артист, вероятней всего, подразумевает войну в Украине, против которой он якобы выступал в начале полномасштабного вторжения.

Тот факт, что Джаред Лето так легкомысленно относится к войне, в жерле которой ежедневно гибнут невинные, и что он при фанатах из страны-оккупанта не решился называть войну войной, вызвал бурю негодования - в социальных сетях и личную страницу певца и официальный аккаунт группы закидывают гневными сообщениями.

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В то же время представители страны на болотах, которые везде публично заявляют, что западные знаменитости им якобы неинтересны, решили установить контакт с Thirty Seconds to Mars. Об этом сообщают росСМИ.

Они обратились к агенту Джареда Лето Александре Трастмен за комментарием, однако она решила их "отшить". "Я прошу прощения, я не уверена, но мы не можем помочь с перепиской", - сообщила она по телефону и бросила трубку.

Сам коллектив и Джаред Лето в информационном пространстве этот скандал не комментируют.

Кто такой Джаред Лето?

Джаред Лето - американский актер и музыкант. Лето получил признание за свою музыкальную деятельность и эксцентричный сценический образ в качестве вокалиста альтернативной рок-группы Thirty Seconds to Mars. За роль трансгендерной женщины в драме "Далласский клуб покупателей" был удостоен премий "Оскар", "Золотой глобус" и награды Американской Гильдии киноактеров в категории "Лучший актер второго плана", сообщает Википедия.

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