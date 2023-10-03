Марк Цукерберг похвастался жуткими "фонарями" под глазами - кто разбил ему лицо

Синяки и ссадины на лице предпринимателя стали предметом шуток в Сети.

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Марк Цукерберг показал синяки на лице после спарринга / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zuck

Американский медиамагнат, интернет-предприниматель и основатель Facebook Марк Цукерберг ведет активный образ жизни. Он любит кататься на лыжах, учится фехтованию с дочерями, а недавно пристрастился к боевым искусствам.

Во время пандемии коронавируса Цукерберг открыл для себя джиу-джитсу. Сейчас бизнесмен регулярно занимается тренировками и даже участвует в соревнованиях.

На его странице в Instagram стали появляться фото с голым торсом - боевые искусства привели его в великолепную форму. Впрочем, у хобби Цукерберга есть и обратная сторона.

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Недавно медиамагнат опубликовал сэлфи, на котором видны наливающиеся под глазами синяки и ссадины на носу. Он объяснил, что это - следы неудачной тренировки. "Спарринг немного вышел из-под контроля. Вероятно, придется сменить аватар", - подшутил сам над собой Цукерберг.

В комментариях шутят, что с такими активными занятиями по джиу-джитсу от Марка Цукерберга следует ожидать, что скоро его спарринг-партнерами станут спортсмены вроде Тайсона Фьюри, и совершенно неудивительно, что Илон Маск спасовал перед бизнесменом в проведении честного боя.

Марк Цукерберг показал синяки на лице после спарринга / instagram.com/zuck

Ранее стало известно, что 89-летнюю французскую актрису Софи Лорен экстренно госпитализировали. Известно, что в больнице она перенесла серьезную операцию и теперь ей предстоит длительная реабилитация.

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