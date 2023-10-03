УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникПраздники
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Stars

Марк Цукерберг похвастался жуткими "фонарями" под глазами - кто разбил ему лицо

Анна Подгорная
3 октября 2023, 15:43 обновлено 3 октября, 15:51
Синяки и ссадины на лице предпринимателя стали предметом шуток в Сети.
Марк Цукерберг, Присцилла Чан
Марк Цукерберг показал синяки на лице после спарринга / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zuck

Американский медиамагнат, интернет-предприниматель и основатель Facebook Марк Цукерберг ведет активный образ жизни. Он любит кататься на лыжах, учится фехтованию с дочерями, а недавно пристрастился к боевым искусствам.

Во время пандемии коронавируса Цукерберг открыл для себя джиу-джитсу. Сейчас бизнесмен регулярно занимается тренировками и даже участвует в соревнованиях.

На его странице в Instagram стали появляться фото с голым торсом - боевые искусства привели его в великолепную форму. Впрочем, у хобби Цукерберга есть и обратная сторона.

видео дня

Недавно медиамагнат опубликовал сэлфи, на котором видны наливающиеся под глазами синяки и ссадины на носу. Он объяснил, что это - следы неудачной тренировки. "Спарринг немного вышел из-под контроля. Вероятно, придется сменить аватар", - подшутил сам над собой Цукерберг.

В комментариях шутят, что с такими активными занятиями по джиу-джитсу от Марка Цукерберга следует ожидать, что скоро его спарринг-партнерами станут спортсмены вроде Тайсона Фьюри, и совершенно неудивительно, что Илон Маск спасовал перед бизнесменом в проведении честного боя.

Марк Цукерберг
Марк Цукерберг показал синяки на лице после спарринга / instagram.com/zuck

Ранее стало известно, что 89-летнюю французскую актрису Софи Лорен экстренно госпитализировали. Известно, что в больнице она перенесла серьезную операцию и теперь ей предстоит длительная реабилитация.

Также Бритни Спирс напугала поклонников видео танцев с ножами - выходки эпатажной поп-дивы стали еще более эксцентричными после ее развода с Сэмом Асгари.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
шоу-бизнес Марк Цукерберг новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

15:43 Мир
У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

15:25 Украина
Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

13:49 Украина
Все главные новости

Последние новости

15:43

Марк Цукерберг похвастался жуткими "фонарями" под глазами - кто разбил ему лицо

15:43

ЕС хочет "купить" лояльность Венгрии взамен на одобрение членства Украины – СМИ

15:40

Женщина сделала стиральный порошок из каштанов и не пожалела

15:38

Грех ли жить с венчанным мужчиной: простой ответ на этот вопрос свалит с ног

15:25

У Британии закончились средства ПВО и боеприпасы для Украины - The Telegraph

Россия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван КиричевскийРоссия способна вести войну самостоятельно до 2025 года - Иван Киричевский
14:59

Режим "черного лебедя": эксперт раскрыл, кто в РФ больше всего хочет убрать ПутинаВидео

14:30

Какой сегодня праздник 4 октября: кого нужно поздравить в этот день

14:20

Пентагон готов передать ВСУ ракеты ATACMS: ждут команды от Байдена

14:18

Прослужат не один год: эксперт рассказал, как часто и правильно стирать джинсы

Реклама
13:49

Украина нанесла функциональное поражение флоту РФ в Черном море – Минобороны Британии

13:44

Переход к гибкому курсу доллара: эксперт из НБУ пояснил, рухнет ли гривна в пропасть

13:40

Нашел замену Квитковой: Добрынина заподозрили в романе с моделью

12:59

Социальную помощь в Украине будут платить совершенно иначе: в Минсопцолитики раскрыли план

12:46

Только 2% людей найдут поросенка в цирке за 15 секунд: безумная оптическая иллюзия

12:41

Что обрезать в октябре: какие растения нужно привести в порядок перед зимой

12:23

Украинским военным увеличили доплаты: кто получит от 20 до 100 тысяч

12:14

Умер Народный артист Украины Андрей Верес

12:10

Военный эксперт пояснил, какое оружие РФ хочет получить от Ирана

11:59

Почему нельзя говорить "біль в області серця": языковед удивил объяснениемВидео

11:48

Что нельзя есть вместе с творогом: три продукта-врага для желудка

Реклама
11:41

Лунный календарь на 4 октября: звезды пророчат повышение на работе и появление недоброжелателей

11:37

Яйца будет некуда девать: что нужно давать курам, чтобы они хорошо неслись

11:22

Поезд наехал на ПВО россиян под Енакиево: экипаж оккупантов уничтожен

11:11

"Горжусь тобой и люблю тебя": Наталка Денисенко показала душевное фото с мужем-воином ВСУ

11:09

"Кремль ставит рамки для войны": эксперт объяснил, почему Шойгу заговорил о 2025 годе

10:55

Уберет плесень и запах: как почистить стиральную машину лимонной кислотой

10:37

Фесик Кирилл Александрович досье

10:27

В России официально обвинили Буданова в терроризме

10:18

Оккупанты на Херсонщине убили женщину, которая сопротивлялась ограблению

10:01

Гороскоп на октябрь 2023: для одного знака зодиака месяц станет фатальнымВидео

09:57

Кому положена надбавка к пенсии в октябре: кто из украинцев имеет право

09:48

Чем отмыть душевую кабину от известкового и мыльного налета

09:19

В Украине ударят первые заморозки: синоптик назвала дату

09:00

Ночью РФ атаковала Юг и Восток Украины: силы ПВО сбили 29 дронов и один "Искандер"

08:52

Никогда не догадаетесь: для чего нужно отверстие в колпачке от шариковой ручки

08:27

Война может затянуться до 2025 года и дольше: военный эксперт объяснил 3 сценария

08:17

Шольц сделал новое заявление о войне в Украине: о чем идет речь

08:12

Выборы в Словакии и мымнение

08:10

Будут радовать всю зиму: как засолить и замариновать рыжики в домашних условиях, 4 способа

07:46

Именины 4 октября по новому календарю: кого нужно поздравить в этот день

Реклама
07:22

Хватит на пару месяцев: в Пентагоне осталось $5,2 млрд на оружие для Украины – WSJ

06:38

Украинские военные отбили у оккупантов позиции под Работино – ISW

06:22

Что не так с "Форум оборонных индустрий"мнение

05:30

2 кг лишнего веса труднее сбросить чем 100 кг: тренер ошарашила объяснениемВидео

04:20

"Готовятся очень тихо": эксперт рассказал о мятежах против ПутинаВидео

03:40

Даша Кацурина рассказала сексологу, зачем ей нужен Дантес

02:40

Угроза ядерного удара РФ: украинцев предупредили о худшем сценарии

02:18

Не оторветесь, пока не съедите весь: рецепт воздушного львовского сырника

02:02

"Останетесь ни с чем": астролог рассказал, как не потерять деньги в октябреВидео

01:35

"Воевать России нечем": Огрызко оценил риск прямого противостояния РФ и НАТО

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Лайфхаки
УборкаСтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о сале
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кум
Гороскоп
Знаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела Перл
Война с Россией
Бавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и Украины
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять