Марк Цукерберг рассорился с женой из-за травы

Похоже, Цукерберг получит от Присциллы Чан по первое число.

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Марк Цукерберг показал, чем разозлил Присциллу Чан / коллаж: Главред, фото: instagram.com/zuck

Американский медиамагнат, интернет-предприниматель и основатель Facebook Марк Цукерберг остается простым человеком, несмотря на все свои регалии. К примеру, в его семье так же бывают курьезы и недопонимания, а его жена, филантроп и педиатр Присцилла Чан, может дать влиятельному супругу перцу.

Одной из таких ситуаций Цукерберг поделился на своей странице в Instagram. Он опубликовал скриншот личной переписки с Чан, по которой стало совершенно очевидно, что при личной встречи Марк получит от жены как минимум пару свирепых взглядов исподлобья.

Предприниматель является поклонником боевых искусств, в особенности дзюдо и джиу-джитсу. На заднем дворе его с Чан дома он поставил ринг-октагон, о чем радостно поспешил сообщить жене.

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Присцилла энтузиазма мужа не оценила - она отчитала Цукерберга за то, что тот испортил газон, за которым она ухаживала на протяжении двух последних лет. Теперь паре предстоит решить: оставить октагон или спасать траву.

Марк Цукерберг показал, чем разозлил Присциллу Чан / instagram.com/zuck

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