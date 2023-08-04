Марк Цукерберг рассорился с женой из-за травы

Американский медиамагнат, интернет-предприниматель и основатель Facebook Марк Цукерберг остается простым человеком, несмотря на все свои регалии. К примеру, в его семье так же бывают курьезы и недопонимания, а его жена, филантроп и педиатр Присцилла Чан, может дать влиятельному супругу перцу.
Одной из таких ситуаций Цукерберг поделился на своей странице в Instagram. Он опубликовал скриншот личной переписки с Чан, по которой стало совершенно очевидно, что при личной встречи Марк получит от жены как минимум пару свирепых взглядов исподлобья.
Предприниматель является поклонником боевых искусств, в особенности дзюдо и джиу-джитсу. На заднем дворе его с Чан дома он поставил ринг-октагон, о чем радостно поспешил сообщить жене.
Присцилла энтузиазма мужа не оценила - она отчитала Цукерберга за то, что тот испортил газон, за которым она ухаживала на протяжении двух последних лет. Теперь паре предстоит решить: оставить октагон или спасать траву.
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