"Выглядел лучше, чем когда-либо": Бекхэм показал, как дочь делает ему макияж

Дэвид Бекхэм позволил Харпер Севен поухаживать за собой, и остался очень доволен результатом.

https://stars.glavred.info/vyglyadel-luchshe-chem-kogda-libo-bekhem-pokazal-kak-doch-delaet-emu-makiyazh-10490161.html Ссылка скопирована

Дэвид Бекхэм показал, как Харпер Севен наносит ему макияж / коллаж: Главред, фото: instagram.com/davidbeckham

Британский футболист Дэвид Бекхэм - отец четверых детей. Он, как родитель, близок со всеми, но особые отношения у него установились с единственной дочерью и самым младшим ребенком - 12-летней Харпер Севен. Поклонникам Бекса очень импонирует, как он возится с девочкой.

Харпер, как и мама, несмотря на юный возраст, увлекается косметикой и мэйкапом. Свои навыки она оттачивает на отце. Бекхэм на своей странице в Instagram показал, как дочь наносит ему макияж.

На фото Дэвид позирует в черном костюме и рубашке - похоже, что он собирается на деловую встречу или вечеринку. Перед выходом Харпер решила прихорошить своего отца.

видео дня

"Папочке, очевидно, нужны немного пудры и контуринг (не уверен, что это значит, но я выглядел лучше, чем когда бы то ни было). Мой маленький визажист!" - подписал снимок Бекхэм.

За сутки фото Харпер Севен с папой собрало более миллиона лайков. Поклонники футболиста в восторге от того, с каким уважением и доверием он относится к своей дочери.

Дэвид Бекхэм показал, как Харпер Севен наносит ему макияж / instagram.com/davidbeckham

Ранее стало известно, что Джастин Бибер и Хейли Болдуин ожидают первенца - такое предположение сделала пресса и поклонники после свежих фото и видео модели с округлившимся животиком.

Также таблоиды публикуют необычное заявление французской певицы Афиды Тернер: невестка Тины Тернер будет рожать от ее погибшего сына. Таким образом она надеется побороть тоску по мертвому мужу.

Другие новости: