УкрРус
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и сериалыШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огород
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

MamaRika показала новую грудь в купальнике

Алена Кюпели
14 июня 2024, 01:23
10
Певица MamaRika показала свою новую грудь и рассказала о принятии.
MamaRika
MamaRika похвасталась новым телом/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа, в девичестве - Кочетова), которая совсем недавно осуществила свою мечту о большой груди, похвасталась новой фигурой.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. В посте под названием "Любовь к себе что оно такое" MamaRika подчеркнула, что женские комплексы закладывают еще с детства, требуя о нас "слишком много".

"Моя работа над собой как физическая, так и моральная идет параллельно друг другу (духовные практики, йога, зал, косметологи, книги, просто "я тебя люблю в зеркало"), потому что мне кажется только так стоит подходить к этой проблеме", - пишет она.

видео дня

По словам певицы, уровень ее самокритичности "достиг апогея", а причиной стали несколько факторов.

"Начиная с людей, которые с детства требовали от меня слишком много, постоянно указывая на мои ошибки и недостатки, вместо того, чтобы просто похвалить. И заканчивая беременностью и рождением сына, после которых я уже целых 3 года пытаюсь собрать себя как трансформер", – говорит она.

Между тем, она также добавляет, что все мамочки – герои, ведь не существует более важной и трудной миссии, чем рождение детей.

Кто такая MamaRika?

Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.
Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.
Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

MamaRika - последние новости:

Ранее стало известно, что певице MamaRika стало плохо прямо перед концертом. Артистку забрала карета скорой, где медики оказывали ей первую помощь.

Также МамаРика жаловалась на лишние килограммы, которые она "наела" за праздники. При этом певица отметила, что ее мужу новые округлые формы звезды пришлись по вкусу.

Вас также может заинтересовать:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

MamaRika новости шоу бизнеса
Реклама

Главное за день

О чем двустороннее соглашение по безопасности Украины и США: кратко

О чем двустороннее соглашение по безопасности Украины и США: кратко

01:15 Украина
В ближайшие часы будет массированный обстрел: РФ подняла авиацию, полетели шахеды

В ближайшие часы будет массированный обстрел: РФ подняла авиацию, полетели шахеды

00:16 Украина
Победно ли прошел первый день саммита G7 для Украины: главное

Победно ли прошел первый день саммита G7 для Украины: главное

23:42 Украина
Все главные новости
Реклама

Популярное

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы 24794

Почему категорически нельзя спать на двух подушках: суровые народные приметы

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда 10179

Гороскоп на завтра 14 июня: Овнам - большие потери, Водолеям - будет везти до абсурда

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов 2698

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов

Китай пропихивает свой мирный план вне Саммита мира: что предполагается 2021

Китай "пропихивает" свой мирный план вне Саммита мира: что предполагается

Последние новости

02:00

Бог им судья: дети Заворотнюк могут оставить Петра Чернышова без крыши над головой

02:00

Расслабляться еще рано: эксперт сказал, применит ли Путин ядерное оружие

01:30

Что это за девочка: 65-летняя Мадонна без макияжа показала лицо вблизи

01:23

MamaRika показала новую грудь в купальнике

01:15

О чем двустороннее соглашение по безопасности Украины и США: краткоФото

Через 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – ОгрызкоЧерез 3-4 года Украина станет членом ЕС, и Москва с ее прихвостнями не станет помехой – Огрызко
00:18

Ничего своего: изгнанная РФ объявила о запуске своей версии Евровидения - детали

00:16

В ближайшие часы будет массированный обстрел: РФ подняла авиацию, полетели шахеды

13 июня, четверг
23:42

Победно ли прошел первый день саммита G7 для Украины: главноеФото

23:17

Историческое соглашение по безопасности: Байден и Зеленский озвучили сверхважные подробностиФотоВидео

Реклама
23:07

"Он дал слово": Зеленский раскрыл новые детали переговоров с Си Цзиньпином

22:47

Татьяну Лазареву объявили в розыск в РФ - мнение новоиспеченной "уголовницы"

22:45

"Мне нравится эта пара": кума Константина Меладзе высказалась о фиктивности его развода с Брежневой

22:12

"Что это натворили": Тина Кароль заговорила о свадьбе

21:53

По тысяче солдат каждый день: в НАТО раскрыли потери РФ на Харьковщине

21:48

"Не на ровном месте пришли": сын предательницы Повалий оправдал российских оккупантов

21:44

Официально: G7 согласовала Украине $50 млрд от доходов российских активов

21:29

Дантес признался, есть ли у него бронь от мобилизации, и поблагодарил Минкульт

21:29

Легендарный телеведущий рассказал, почему пропало его общение с Данилко

21:22

Медведев сдал Путина с потрохамимнение

21:01

Самые красивые и умные: топ женских имен, которые несут счастье и хорошую судьбуВидео

Реклама
21:01

Украина и США подписали историческое соглашение по безопасности

20:53

От этого не застрахованы: РФ может ужесточить ракетные удары по Украине

20:38

Новый скандал: Дженнифер Лопес поймали на странном обращении с подчиненными

20:28

"Слышала странные звуки": женщина вышла на улицу и не поверила своим глазам

19:57

Лучше, чем в магазине: чем полезно домашнее вино из вишни в трехлитровой банке

19:44

Как правильно исповедоваться: с чего начать и как прийти к покаяниюВидео

19:36

Будут сильные ливни и похолодание: когда в Украину вернется жара

19:28

Не поборол схемы, а возглавил их? Эксперт о налоговых махинациях заместителя генпрокурора Вербицкого

19:13

Украина приняла участие в саммите G7: Зеленский назвал первые результатыВидео

18:55

Не всем военнообязанным придется проходить ВВК: что известно

18:51

Графики отключения света 14 июня: в какие часы не будет электроэнергии

18:38

Вето Орбана сняли: НАТО одобрило новый план поддержки Украины

18:27

За считанные секунды и без ножа: как быстро открыть консервную банкуВидео

17:57

Какие именно территории РФ будут под ударом американским оружием: четкий ответ Остина

17:53

Россияне массово отступают на Харьковщине: в ВСУ объяснили действия оккупантов

17:53

Рамштайн-23: США оставили Украину "без новостей" о новых Patriot

17:47

Формируется "подводная морская пехота": ситуация на острове Нестрига изменилась

17:30

Звездная ведущая шоу Танці з зірками впервые показала лицо новорожденного сына

17:12

Зачем чистить язык: мало кто об этом догадываетсяВидео

17:06

Всего два запрета: что нельзя делать 14 июня

Реклама
17:06

"Усик, я иду за тобой": Фьюри "распетушился" и попытался испугать украинского чемпиона

16:55

Китай "пропихивает" свой мирный план вне Саммита мира: что предполагается

16:45

Польша категорически против передачи систем Patriot Украине: назвали причины

16:35

"Я умру на своем огороде": Светлана Лобода призналась, где сейчас ее семья

16:25

Тейлор Свифт на концерте опозорилась "сопливым инцидентом"Видео

16:04

ВСУ устроили для РФ новую "Чернобаевку": полковник назвал направление и раскрыл детали

15:52

Как сейчас выглядят дети-актеры из "Моей прекрасной няни"

15:49

Возмещение неуплаченных налогов можно ускорить, чтобы средства быстрее пошли на ВСУ - Вербицкий

15:37

Как проверить, правильно ли начислили пенсии и не попасть впросак

15:25

Света не будет дольше: в "Энергоатоме" предупредили об увеличении дефицита в системе

^
Мобилизация в Украине
Минобороны запустило приложение "Резерв+" для военнообязанных: как оно работаетКак теперь нужно проходить ВВКНа одну справку меньше: что нужно знать при обновлении данных в ТЦК
Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Сад и огород
Что выгодно выращивать на огороде в УкраинеКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Война с Россией
Россия против НАТОКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Мода и красота
Новости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибки
Интересное
Оптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинке
Лайфхаки і хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Синоптик
Прогноз погодыМагнитная буря
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять