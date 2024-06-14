MamaRika показала новую грудь в купальнике

Певица MamaRika показала свою новую грудь и рассказала о принятии.

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MamaRika похвасталась новым телом/ коллаж: Главред, фото: instagram.com/mamarika_official

Украинская певица MamaRika (Анастасия Середа, в девичестве - Кочетова), которая совсем недавно осуществила свою мечту о большой груди, похвасталась новой фигурой.

Об этом она написала на своей странице в Instagram. В посте под названием "Любовь к себе что оно такое" MamaRika подчеркнула, что женские комплексы закладывают еще с детства, требуя о нас "слишком много".

"Моя работа над собой как физическая, так и моральная идет параллельно друг другу (духовные практики, йога, зал, косметологи, книги, просто "я тебя люблю в зеркало"), потому что мне кажется только так стоит подходить к этой проблеме", - пишет она.

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По словам певицы, уровень ее самокритичности "достиг апогея", а причиной стали несколько факторов.

"Начиная с людей, которые с детства требовали от меня слишком много, постоянно указывая на мои ошибки и недостатки, вместо того, чтобы просто похвалить. И заканчивая беременностью и рождением сына, после которых я уже целых 3 года пытаюсь собрать себя как трансформер", – говорит она.

Между тем, она также добавляет, что все мамочки – герои, ведь не существует более важной и трудной миссии, чем рождение детей.

Кто такая MamaRika? Анастасия Кочетова, известная как MamaRika, в 2008-2015 гг. как Эрика - украинская певица.

Эрика более 40 раз снималась для обложек журналов. В том числе для таких, как: "Story", "Playboy", "Viva!", "MAXIM". Ответила на вопросы интернет-пользователей в рамках более 60 онлайн-конференций. Дала более 13000 интервью для национальных и региональных СМИ. Участвовала более чем в 250 телепрограммах.

Дважды входила в число самых красивых женщин Украины по версии журнала Viva! и стала одной из самых успешных украинских звезд шоу-бизнеса по версии журнала "Фокус".

MamaRika - последние новости:

Ранее стало известно, что певице MamaRika стало плохо прямо перед концертом. Артистку забрала карета скорой, где медики оказывали ей первую помощь.

Также МамаРика жаловалась на лишние килограммы, которые она "наела" за праздники. При этом певица отметила, что ее мужу новые округлые формы звезды пришлись по вкусу.

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