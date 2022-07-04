Мама ведущего Славы Демина, избивавшая его до крови, добилась выплаты алиментов

Слава Демин поделился своей печальной историей / 1+1

Украинский ведущий Слава Демин, который часто расспрашивает украинских звезд об их секретах, поделился своей личной драмой.

Так, в программе "Зірковий шлях" он рассказал, что его родная мать требует от него алиментов, которые планирует получать на протяжении трех лет. При этом ведущий рассказывает, что в детстве женщина избивала его до крови.

Он поведал, что его мать живет в Испании и добавил, что по его мнению, мать не может подавать в суд на сына с требованием выплаты алиментов. "Она же живет в Испании за что-то. Значит она там работает, а просит алименты тут, в Украине".

По его словам, его мама в порядке, поэтому этим делом займется его адвокат.

Напомним, ранее Слава Демин рассказал, как его давняя знакомая, певица украинского происхождения Ани Лорак, реагировала на травлю из-за работы в РФ, которая на нее обрушилась после событий 2014 года.