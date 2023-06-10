Артистка обнародовала забавный мем, на который сразу отреагировали ее подписчики.

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Мама Сердючки жестко потроллила ситуацию с акулой, которая съела россиянина/ instagram.com/v_serduchka

Актриса Инна Белоконь, которая является сценической "мамой" Верки Сердючки, отреагировала на ситуацию с акулой, недавно съевшей россиянина в городе Хургада в Египте.

Белоконь опубликовала на своей странице в Instagram забавный мем на эту тему. На обнародованной картинке она сидит вместе с Веркой Сердючкой на надувном "банане" в виде акулы. При этом вместо лица у актрисы дорисована морда акулы.

Мем сопровождает фраза, которую якобы говорит Сердючка: "Мама, вы задачу поняли?!"

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Подписчики Белоконь сразу отреагировали на такую шутку. Они начали писать в комментариях, что Белоконь "как всегда, непревзойденная". Также они оставляли следующие комментарии:

"Не зря вас, мама, на акулы водили в Барселоне",

"Мама, ты, как всегда, на все 100%",

"Акулы на стороне Украины",

"Пророчества сбываются".

Мама Сердючки потроллила ситуацию с акулой и россиянином/ instagram.com/belokoninnaviktorovna

Ранее сообщалось, что акула съела россиянина на глазах у толпы туристов в Египте. Генеральное консульство России в Хургаде сообщило, что погибший был гражданином России – это был 23-летний Владимир Попов из подмосковья.

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