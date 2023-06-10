Мама Сердючки жестко потроллила ситуацию с акулой, которая съела россиянина

Актриса Инна Белоконь, которая является сценической "мамой" Верки Сердючки, отреагировала на ситуацию с акулой, недавно съевшей россиянина в городе Хургада в Египте.
Белоконь опубликовала на своей странице в Instagram забавный мем на эту тему. На обнародованной картинке она сидит вместе с Веркой Сердючкой на надувном "банане" в виде акулы. При этом вместо лица у актрисы дорисована морда акулы.
Мем сопровождает фраза, которую якобы говорит Сердючка: "Мама, вы задачу поняли?!"
Подписчики Белоконь сразу отреагировали на такую шутку. Они начали писать в комментариях, что Белоконь "как всегда, непревзойденная". Также они оставляли следующие комментарии:
- "Не зря вас, мама, на акулы водили в Барселоне",
- "Мама, ты, как всегда, на все 100%",
- "Акулы на стороне Украины",
- "Пророчества сбываются".
Ранее сообщалось, что акула съела россиянина на глазах у толпы туристов в Египте. Генеральное консульство России в Хургаде сообщило, что погибший был гражданином России – это был 23-летний Владимир Попов из подмосковья.
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