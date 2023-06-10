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Невероятная красотка: вечно молодая Джессика Альба показала свою взрослую дочь

Алена Кюпели
10 июня 2023, 10:18 обновлено 10 июня, 10:39
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Голливудская актриса Джессика Альба не часто радует своих поклонников новыми ролями в кино.
Джессика Альба совсем не изменилась
Джессика Альба совсем не изменилась / Instagram/jessicaalba

Американская актриса, звезда Голливуда Джессика Альба, которая мало того, что сама совсем не постарела, так еще и показала свою взрослую дочь, точную копию себя самой.

Мама троих детей похвасталась на своей странице в Instagram фотографиями дочери, которая, по словам самой актрисы, очень быстро выросла и уже празднует свое 15-летие.

Старшая дочь Джессики Альбы Хонор
Старшая дочь Джессики Альбы Хонор / Instagram/jessicaalba

Джессика Альба вышла замуж в 2008 году, причем сделала это тайно. Ее избранником стал Кэш Уоррен, с которым она познакомилась на съемках "Фантастической четверки" еще в 2004 году.

видео дня

На видео - как росла старшая дочка Джессики Альбы:

Через месяц после свадьбы Альба родила свою первую дочь Онор, а три года спустя – вторую, Хэвен. В 2017-ом году Альба родила сын Хейса.

Джессика Альба и ее семья
Джессика Альба и ее семья / Instagram/jessicaalba

Трое детей подорвали мою физическую форму, но я с этим справляюсь", – говорила актриса. Через семь месяцев после рождения Хайеса она приняла участие в фотосессии и заявила: "Если бы я была моложе, сейчас я была бы одержима диетами и тренировками. Но сейчас я такая, это моя жизнь и мое тело. Я больше не позволяют объективировать себя в прессе. Я могу выставлять напоказ все, что захочу, а захочу – буду это прикрывать".

Самый младший ребенок Альбы - Хейс
Самый младший ребенок Альбы - Хейс / Instagram/jessicaalba

Сейчас актриса снимается очень редко и нацелена на развитие своего эко-бренда косметики "Honest". Она много занимается бизнесом, а также уделяет много внимания своей семье.

Напомним, ранее певица Pink не могла сдержать счастливых слез после того, как ее 12-летняя дочь Уиллоу присоединилась к ней на сцене на премьере ее летнего карнавального тура 2023 года.

Американская певица и звезда номер один Бейонсе, которая недавно объявила о возобновлении концертного тура по миру, поделилась кадрами со своего выступления, где похвасталась своей старшей дочерью Блу Айви Картер.

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Джессика Альба
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