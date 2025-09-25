"Мама расстроилась": известный украинский актер мобилизовался в ВСУ

По словам артиста, семья отнеслась с пониманием к решению мобилизоваться, хотя для матери оно стало эмоциональным испытанием.

https://stars.glavred.info/mama-rasstroilas-izvestnyy-ukrainskiy-akter-mobilizovalsya-v-vsu-10701257.html Ссылка скопирована

Ламах неоднократно появлялся на экране в образе военного / коллаж: Главред, фото: instagram.com/evhenii_lamakh

Кратко:

Артисту предстоит пройти два месяца обучения

Ламах неоднократно появлялся на экране в образе военного

Украинский актер Евгений Ламах мобилизовался в Вооруженные силы Украины и уже проходит базовую подготовку. Он известен по ролям в фильмах "Мирный-21" и "Круты 1918". Об этом сообщает "Суспільне".

Артисту еще предстоит пройти два месяца обучения, после чего станет известно, в каком именно подразделении он будет служить. Ламах признался, что пока не знает, удастся ли ему совмещать военную службу с кинокарьерой.

видео дня

"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом всем. Ты понимаешь, что это твоя страна: ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность", - поделился актер.

По его словам, семья отнеслась с пониманием к решению мобилизоваться, хотя для матери оно стало эмоциональным испытанием.

"Мама немного расстроилась, плакала. Но такая ситуация. Это война, к сожалению", - сказал он.

До этого Ламах неоднократно появлялся на экране в образе военного: он сыграл в лентах "Черкассы", "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс", "Круты 1918" и "Мирный-21". Непосредственно перед мобилизацией актер снялся в комедии "Корпорат".

Кто еще из артистов мобилизовался в ряды ВСУ:

Актер театра и кино Алексей Воротников мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

Комик Сергей Вавилов пополнил ряды армии, но не афишировал эту информацию публично. О том, что участник команды "Воробушек", победившей в "Лиге смеха", присоединился к ВСУ, сообщил его коллега Василий Байдак

Украинский певец Melovin во время сольного концерта сообщил, что мобилизовался в ряды ГПСУ. Он уточнил, что стал частью Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины.

Вас также может заинтересовать:

О персоне: Евгений Ламах Евгений Ламах родился 29 июня 1996 года в городе Лебедин. Детство и юность провел в Сумах. Евгений Ламах является выпускником Киевского национального университета культуры и искусств, учеником мастерской Владимира Нечипоренко. Актер был номинирован на премии "Золотая дзига" и "Киноколо" за роль в фильме "Черкассы".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред