"Мама расстроилась": известный украинский актер мобилизовался в ВСУ

Виталий Кирсанов
25 сентября 2025, 18:00
По словам артиста, семья отнеслась с пониманием к решению мобилизоваться, хотя для матери оно стало эмоциональным испытанием.
Ламах неоднократно появлялся на экране в образе военного
Ламах неоднократно появлялся на экране в образе военного / коллаж: Главред, фото: instagram.com/evhenii_lamakh

  • Артисту предстоит пройти два месяца обучения
  • Ламах неоднократно появлялся на экране в образе военного

Украинский актер Евгений Ламах мобилизовался в Вооруженные силы Украины и уже проходит базовую подготовку. Он известен по ролям в фильмах "Мирный-21" и "Круты 1918". Об этом сообщает "Суспільне".

Артисту еще предстоит пройти два месяца обучения, после чего станет известно, в каком именно подразделении он будет служить. Ламах признался, что пока не знает, удастся ли ему совмещать военную службу с кинокарьерой.

"Наступает время, когда появляется больше мыслей об этом всем. Ты понимаешь, что это твоя страна: ты в ней родился, вырос. Здесь все твои. И хочется жить в этой стране в дальнейшем. Хочется, чтобы в этой стране жили мои дети. Но для этого нужна прежде всего безопасность", - поделился актер.

По его словам, семья отнеслась с пониманием к решению мобилизоваться, хотя для матери оно стало эмоциональным испытанием.

"Мама немного расстроилась, плакала. Но такая ситуация. Это война, к сожалению", - сказал он.

До этого Ламах неоднократно появлялся на экране в образе военного: он сыграл в лентах "Черкассы", "Иловайск 2014. Батальон "Донбасс", "Круты 1918" и "Мирный-21". Непосредственно перед мобилизацией актер снялся в комедии "Корпорат".

Кто еще из артистов мобилизовался в ряды ВСУ:

Актер театра и кино Алексей Воротников мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

Комик Сергей Вавилов пополнил ряды армии, но не афишировал эту информацию публично. О том, что участник команды "Воробушек", победившей в "Лиге смеха", присоединился к ВСУ, сообщил его коллега Василий Байдак

Украинский певец Melovin во время сольного концерта сообщил, что мобилизовался в ряды ГПСУ. Он уточнил, что стал частью Академического ансамбля песни и танца Государственной пограничной службы Украины.

О персоне: Евгений Ламах

Евгений Ламах родился 29 июня 1996 года в городе Лебедин. Детство и юность провел в Сумах.

Евгений Ламах является выпускником Киевского национального университета культуры и искусств, учеником мастерской Владимира Нечипоренко. Актер был номинирован на премии "Золотая дзига" и "Киноколо" за роль в фильме "Черкассы".

Если в 2027 году война будет продолжаться, ГИА в 4 классах не будет обязательным - Татьяна Вакуленко
Реклама
Реклама
Загадка тысячелетия: археологи приблизились к открытию Эдемского сада

12:25

Зеленский сказал, когда уйдет в отставку и попросит Раду объявить выборы президента

12:08

Национальная платежная система РФ "упала": хакеры ГУР провели масштабную атаку

12:00

Война выйдет за пределы Украины и перебросится на другие страны, в Европе пахнет порохом – ЗолотаревВидео

11:59

Можно ли давать вещи после захода солнца: священник ответилВидео

11:48

Китайский гороскоп на завтра 26 сентября: Драконам - стресс, Козлам - буллинг

11:45

Лунный календарь стрижек на октябрь 2025

