Мама и папа ушли в отрыв: Меган Маркл показала жаркие поцелуи и объятия с мужем

Принц Гарри решил вспомнить свою юность главного королевского тусовщика.

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Принц Гарри и Меган Маркл сейчас - супруги посетили концерт Бейонсе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Кратко:

Герцог и герцогиня Сассекские сбежали на свидание

Жена принца Гарри показала, как зажигает с ним на концерте

Принц Гарри и Меган Маркл в канун седьмой годовщины свадьбы устроили для себя вечер свиданий. Вместе супруги посетили концерт американской певицы Бейонсе.

В своем блоге в Instagram герцогиня Сассекская показала, каким был их редкий вечер без детей. Она поделилась серией фото и видео, где отрывается под музыку вместе с мужем.

видео дня

Много рассказывать о том, как прошел их особенный вечер Меган Маркл не стала, лишь поблагодарила Бейонсе за прекрасные впечатления, которые сделали ее с принцем Гарри выход в свет особенным. "Про прошлый вечер... Спасибо Бейонсе и команде за удивительный концерт (и очень веселый вечер свиданий)! Всем любви", - пишет жена принца Гарри.

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас - супруги посетили концерт Бейонсе / instagram.com/meghan

Принц Гарри и Меган Маркл сейчас - супруги посетили концерт Бейонсе / instagram.com/meghan

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Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

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Кто такая Меган Маркл? Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

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