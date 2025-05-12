Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Stars

Мама и папа ушли в отрыв: Меган Маркл показала жаркие поцелуи и объятия с мужем

Анна Подгорная
12 мая 2025, 01:30
3
Принц Гарри решил вспомнить свою юность главного королевского тусовщика.
Принц Гарри, Меган Маркл
Принц Гарри и Меган Маркл сейчас - супруги посетили концерт Бейонсе / коллаж: Главред, фото: instagram.com/meghan

Кратко:

  • Герцог и герцогиня Сассекские сбежали на свидание
  • Жена принца Гарри показала, как зажигает с ним на концерте

Принц Гарри и Меган Маркл в канун седьмой годовщины свадьбы устроили для себя вечер свиданий. Вместе супруги посетили концерт американской певицы Бейонсе.

В своем блоге в Instagram герцогиня Сассекская показала, каким был их редкий вечер без детей. Она поделилась серией фото и видео, где отрывается под музыку вместе с мужем.

видео дня

Много рассказывать о том, как прошел их особенный вечер Меган Маркл не стала, лишь поблагодарила Бейонсе за прекрасные впечатления, которые сделали ее с принцем Гарри выход в свет особенным. "Про прошлый вечер... Спасибо Бейонсе и команде за удивительный концерт (и очень веселый вечер свиданий)! Всем любви", - пишет жена принца Гарри.

Меган Маркл, принц Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл сейчас - супруги посетили концерт Бейонсе / instagram.com/meghan
Меган Маркл, принц Гарри
Принц Гарри и Меган Маркл сейчас - супруги посетили концерт Бейонсе / instagram.com/meghan

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Меган Маркл - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, почему "мир не любит" Меган Маркл. Свою версию в этом вопросе изложила популярная ведущая, которая раскритиковала кулинарное лайфстайл-шоу герцогини Сассекской.

Также популярный американский журнал Vanity Fair в годовщину Мегзита "разнес" принца Гарри и Меган Маркл. Один из источников назвал их "самыми высокомерными и лицемерными людьми на планете".

Читайте также:

Кто такая Меган Маркл?

Меган, герцогиня Сассекская — американская актриса и фотомодель, наиболее известная по роли Рэйчел Зейн в телесериале "Форс-мажоры" (2011—2018). С 2018 года — супруга принца Гарри, герцога Сассекского (сына британского короля Карла III). В этом браке родила сына Арчи (2019) и дочь Лилибет (2021).

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

шоу-бизнес принц Гарри Меган Маркл новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

00:33Политика
"Трясло" 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение

"Трясло" 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение

23:15Синоптик
Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности

Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности

22:45Политика
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

Гороскоп на сегодня 12 мая: Рыбам - большая возможность, Водолеям - отдых

Гороскоп на сегодня 12 мая: Рыбам - большая возможность, Водолеям - отдых

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 11 мая (обновляется)

Где тюлень среди медведей: только самые внимательные найдут его за 6 секунд

Где тюлень среди медведей: только самые внимательные найдут его за 6 секунд

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

Последние новости

01:43

"Тор-М2" не выдержал удара: как ВСУ уничтожили российский ЗРК

01:30

Мама и папа ушли в отрыв: Меган Маркл показала жаркие поцелуи и объятия с мужем

00:45

Российский след в варшавском пожаре: Туск сделал громкое заявление

00:33

Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

11 мая, воскресенье
23:47

Теневая схема Москвы: как нефть минует санкции

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
23:15

"Трясло" 4,6 баллов: в Одесской области ощутили землетрясение

22:45

Зеленский предупредил о последствиях отказа РФ от прекращения огня: подробности

22:43

"Уникальная" техника, которая никогда не окажется на фронте: как опозорился ПутинВидео

22:21

Путин потребует капитуляции Киева: СМИ о вероятном сценарии переговоров в Турции

Реклама
22:09

В жару лучше забрать из машины: 10 вещей не стоит оставлять в салоне

21:49

Елена Мозговая показала троих дочерей от трех разных мужчин на одном фото

21:20

Прямые переговоры Зеленского с Путиным: Маркарова раскрыла позицию Киева

21:18

Парад лома: как Путин маскирует танковый кризис показухой на Красной площадимнение

20:55

Ольга Сумская "послала" подписчика после комментария про дочерей: "Провоцируете"

20:47

Как помыть мультипечь за несколько минут: копеечный лайфхакВидео

20:41

"Я лично буду ждать Путина в четверг в Турции": Зеленский сделал заявление

20:31

"Врежет" 5-градусный мороз: в каких регионах будут дожди и снег

20:21

Разведение сил на фронте: эксперт пояснил, что не так с предложением Келлога

19:43

Зачем Путину стоит согласиться на паузу: эксперт сделал прогноз

19:30

Переговоры с РФ в Стамбуле и реакция Украины: главные новости Украины (дайджест)

Реклама
19:25

Украина немедленно должна согласиться на переговоры с РФ в Турции - Трамп

19:25

Трамп может усилить давление на Киев: ВВС о вероятном ответе на ультиматум Путина

19:16

Доллар по 55 грн/доллар: НБУ удивил неутешительным прогнозом

18:49

Сбросили КАБ на село: последствия удара на Харьковщине

18:31

Во Франции назвали условие присоединения Европы к переговорам Украины с РФ

18:26

Венгрия увеличивает армию вдвое - пойдет ли Орбан на вторжение в Украину

18:21

Ziferblat в стильных костюмах "порвали" бирюзовую дорожку открытия Евровидения-2025

18:06

К вам придет счастье и здоровье: строгие приметы 12 мая

17:31

Рынок существенно затрясет: цены на любимый продукт украинцев могут "взлететь"

17:20

Путин может готовить замену Герасимову: в АТЕШ узнали о разборках в Кремле

17:14

El Кравчук показал страстные объятия с известной певицей

16:55

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

16:32

Будут форсировать Днепр: в ОПУ назвали основные направления атак россиян

16:17

"Явно мало": Мерц о предложении Путина насчет переговоров без прекращения огня

15:47

"Вопрос не очень актуален": Сопонару рассказала о своем будущем материнстве

15:45

Финансовый гороскоп на неделю с 12 по 18 мая

15:35

Переговоры в Стамбуле: у Трампа жестко ответили Путину и выдвинули условие

15:30

К любым бумагам, предложенным Турцией, надо относиться с осторожностью - эксперт

15:17

Взорваны цеха и склады: детали прилетов по радиотехническому заводу в РФ

15:09

Как раньше назывался Ивано-Франковск и какие абсурдные названия он мог получить при СССРВидео

Реклама
14:50

У Лаврова отвергли перемирие и разразились резким "условием" Путина

14:30

"Не сторонюсь": звезда "Женского врача" признался, почему не пошел на фронт

14:30

Где цифра 6 среди 8: только гений угадает за 5 секунд

14:21

Россиян начинает бесить 9 мая - что изменилось и в чем причина

13:35

Драить не нужно - что положить в унитаз, чтобы избавиться от известкового налетаВидео

13:29

Эрдоган сделал заявление о переговорах Украины и России в Турции

12:59

Гороскоп Таро на неделю с 12 по 18 мая: Весам будет больно, Рыбам нужен отдых

12:58

"Несколько тысяч": Макрон сказал, сколько миротворцев могут отправить в Украину

12:49

Запад поставил Путину ультиматум, Кремль застали врасплох – Sky News

12:43

Переговоры с РФ в Стамбуле 15 мая: какое условие выдвинула Украина и как реагирует мирВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять