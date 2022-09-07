"Мало наваляли": Соловьев с разбитым лицом сделал заявление и ответил на угрозы Пугачевой

Соловьев и Пугачева / скриншот

Российский пропагандист Владимир Соловьев вышел в эфир с изувеченным лицом. Журналист, который активно поддерживает политику Путина и призывает захватить всю Украину, показался в эфире с чудовищными травмами.

Многие в Сети сразу обратили внимание, что Соловьев явился с синяками на лице и расцарапанным носом, после угроз известной артистки в свой адрес.

По странному стечению обстоятельств, это произошло на фоне обещаний Аллы Пугачевой "набить морду" некоему обидчику. Однако говорить о неприятном опыте ведущий наотрез отказывается.

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"Вам вообще нечем в жизни больше заниматься? Во-первых, не ваше собачье дело, во-вторых, скажите вашим читателям, чтобы смотрели эфиры — там все в порядке", - тихим голосом пробормотал пропагандист в разговоре с порталом Ura.

Многие в Сети посмеялись с пропагандиста и представили, кто мог так хорошо "навалять" Соловьеву.

"Чего его фирменные удары не помогли, когда он махал на камеру в эфире", "Может жена наваляла", "Мало получил, мало наваляли".

Некоторые и вовсе предположили, что Соловьему "разукрасила" лицо Алла Пугачева.

"Алле Борисовна, я вас еще больше зауважал", "Пугачева слов на ветер не бросает", - пишут в Сети.

Скандал Соловьева и Пугачевой

Напомним, ранее стало известно о том, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Она уже рассказала, чем будет заниматься в России после возвращения из Израиля.

"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — сказала певица.

Она призналась, что в России находится якобы уже не первый день.

Соловьев в своих эфирах постоянно затрагивает тему Максима Галкина, который поддержал Украину и публично выступил против войны России в Украине.

Как считает путинский журналист, Пугачева вернулась в РФ, посколько у нее якобы закончились деньги, поэтому она решила податься в родную страну.

В одном из своих пропагандистских эфиров Соловьев решил обозвать Пугачеву дерьмом и теперь пошел еще дальше, призвав Аллу Борисовну к ответу.

"Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте! Начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличными, начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов. Я помню ваше участие в президентской кампании, в губернаторских… Просто, чтобы люди понимали цену вашего непредвзятого мнения и вашей любви", - заявил Соловьев.

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