Время пришло: Соловьев пригрозил Пугачевой и обозвал певицу

Пугачева, Соловьев / скриншот

Российский пропагандист Владимир Соловьев, после приезда Аллы Пугачевой в Россию, не может успокоиться.

Соловьев в своих эфирах постоянно затрагивает тему Максима Галкина, который поддержал Украину и публично выступил против войны России в Украине.

Как считает путинский журналист, Пугачева вернулась в РФ, посколько у нее якобы закончились деньги, поэтому она решила податься в родную страну.

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В одном из своих пропагандистских эфиров Соловьев решил обозвать Пугачеву дерьмом и теперь пошел еще дальше, призвав Аллу Борисовну к ответу.

"Пугачева, вернувшаяся в Россию, в свое время обещала открыть рот и все рассказать. Алла Борисовна, время пришло. Давайте! Начните с себя. Сколько, кто и как вам отгружал наличными, начиная с 1990-х за поддержку разнообразных политических кандидатов. Я помню ваше участие в президентской кампании, в губернаторских… Просто, чтобы люди понимали цену вашего непредвзятого мнения и вашей любви", - заявил Соловьев.

Сама Пугачева не реагирует на нападки пропагандиста. Правда, 1 сентября, когда она вместе с детьми приехала на школьную линейку, то обмолвилась перед журналистами, мол, хочется кое-кому "набить морду".

После чего в Instagram Пугачева опубликовала коллаж со снимками себя, Соловьева и Галкина.

"Жаль Володю. Так ведь и лопнуть можно от злости и хамства", — подписала Алла Борисовна.

Напомним, ранее стало известно о том, что Алла Пугачева вернулась в Россию. Она уже рассказала, чем будет заниматься в России после возвращения из Израиля.

"Порядок наводить. В моей голове, в вашей голове", — сказала певица.

Она призналась, что в России находится якобы уже не первый день. Также Пугачева заверила, что её дети 1 сентября пойдут в школу.

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