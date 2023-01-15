Маликов высказался о побеге из России

Дмитрий Маликов возмущен слухами, которые о нем распространяют в Сети.

Дмитрий Маликов / скриншот YouTube

Певец Дмитрий Маликов, который замалчивает войну России против Украины, высказался об эмиграции из РФ.

Маликов признался, что его недавно "хоронили", теперь же его решили "выслать из страны". В своем Telegram-канале он решил внести ясность в ситуацию.

"Не верьте что я покинул Россию, это бред! В Интернете про меня пишут разную чушь. Так меня и хоронили живьем, но как все видят, я живой и здоров, и концерты бывают!", - возмутился Маликов.

Напомним, в России готовят аналог международного вокального конкурса "Евровидение". "Новый" конкурс, видимо, будет проходить в России и соревноваться российские вокалисты будут с вокалистами из Северной Кореи.

Информацией об альтернативном конкурсе поделился "путинист" и любитель войны Николай Басков. Певец рассказал, что вместе со многими коллегами по шоу-бизнесу состоит в музыкальной ассоциации. В их числе Надежда Бабкина, Лариса Долина, Григорий Лепс и Олег Газманов.

Также мы писали, что путинский холуй Газманов со слоном сплясал перед силовиками Лукашенко.

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