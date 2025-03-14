Маленький король: жена Козловского показала первую вечеринку годовалого сына

Юлия Бакуменко опубликовала портрет Оскара, в который просто невозможно не влюбиться.

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Юлия Бакуменко показала фото сына от Виталия Козловского / коллаж: Главред, фото: instagram.com/yuliabakumenko

Кратко:

Бакуменко и Козловский устроили вечеринку по случаю первого Дня рождения сына

Жена певца показала очаровательные кадры с праздника

Еще несколько лет назад украинский певец Виталий Козловский даже подумать не мог, что в феврале 2024-го года получит Оскар. И преподнесет его ему любимая жена. Речь идет про Оскара - первенца артиста, которого ему подарила Юлия Бакуменко.

Недавно мальчик отпраздновал первую в своей жизни круглую дату. В честь этого родители закатили для малыша настоящую вечеринку с праздничным тортом, красивым декором, аниматорами и прочими развлечениями.

видео дня

Снимки с детского праздника в своем блоге в Instagram опубликовала Юлия. На мальчика надели корону, так что в кадре Оскар выглядел, как настоящий король - очень харизматичный и обаятельный.

Виталий Козловский и Юлия Бакуменко с сыном / instagram.com/yuliabakumenko

Юлия Бакуменко много лет была пиар-менеджером Виталия Козловского. Свои романтические отношения пара не афишировала до тех пор, пока их сыну Оскару не исполнилось два месяца. Козловский и Бакуменко расписались 29 декабря 2023 года, а 25 февраля 2024-го на свет появился их первенец. В апреле того же года артист дал большое интервью, в котором признался, что стал мужем и отцом.

Оскар Козловский - король на собственном празднике / instagram.com/yuliabakumenko

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Кто такой Виталий Козловский? Виталий Витальевич Козловский - украинский певец, Заслуженный артист Украины (2009). Певец имеет более 50 наград и премий, включая "Песня года" (2005—2010), "Золотая шарманка" (2007—2010), "Шлягер года" (2007−2010), получил несколько наград "Секс-символ", "Человек года", "Золотой граммофон", "Хрустальный микрофон".

В июне 2023 года был мобилизован в состав Вооруженных сил Украины.

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