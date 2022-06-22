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Максима Галкина "обезопасили": комика убрали из черного списка Минкульта Украины

22 июня 2022, 18:57

Комик был внесен в перечень за многочисленные посещения аннексированного Крыма.

Деятели культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины - из списка исключен Максим Галкин / instagram.com/maxgalkinru

В ноябре 2021 года российский актер, комик и шоумен Максим Галкин был внесен в список лиц, которые угрожают национальной безопасности Украины, который составляет Министерство культуры и информационной политики Украины по рекомендации СБУ.

В качестве причины включения артиста в перечень, "безопасники" назвали "достаточные данные про его деятельность в ущерб Украине, в частности, направленную на провоцирование сепаратистских настроений, создание условий для нарушения территориальной целостности нашего государства".

Подробности этих данных спецслужбы не разглашали, однако доподлинно известно, что после аннексии Галкин как минимум дважды посещал Крым - на День России в 2014 году в составе жюри музыкального конкурса Пять Звезд, и в августе 2015 года.

Согласно данным сайта Министерства культуры и информационной политики Украины, список деятелей культуры, действия которых создают угрозу национальной безопасности Украины, был в последний раз изменен 21 июня 2022 года. Из перечня был исключен Максим Галкин, вероятно, за его антивоенную позицию, и открытую критику военной политики Кремля.

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Напомним, ранее Максиму Галкину ко Дню рождения неожиданный сюрприз преподнесла София Ротару - ради его праздника она нарушила долгое молчание и произнесла трогательную речь.

Также шоумен в День своего рождения поделился с поклонниками редким за последнее время снимком своих наибольших ценностей - детей и супруги, певицы Аллы Пугачевой.

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