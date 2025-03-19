Максим Галкин срочно обратился к поклонникам и сделал важное заявление - причина

Максим Галкин объяснил, что происходит.

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Максим Галкин обратился к поклонникам / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Максим Галкин

Вы узнаете:

Максим Галкин сообщил о мошенниках

Злоумышленники пытаются нажиться на его имени

Российский юморист Максим Галкин, который осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, что какие-то мошенники распространяют неправдивую рекламу от его имени.

На своей странице в соцсетях юморист обратился к подписчикам.

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"Я ничего не рекламирую сейчас! Вся инфа только в этом аккаунте!" - отметил Галкин.

Оказывается, мошенники хотят заработать на имени Галкина, а в самой рекламе идется о легких заработках.

Максим Галкин о мошенниках / фото: скрин instagram.com, Максим Галкин

Отметим, Максим Галкин уехал вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми жить в Израиль после начала войны в Украине. Юморист часто реагирует на обстрелы Украины со стороны РФ, а также высмеивает политику Кремля на своих концертах, которые он дает по всему миру.

Максим Галкин и Алла Пугачева обустроились в Израиле / фото: instagram.com, Максим Галкин

Также из-за высказываний Максима его признали иноагентом в России и теперь комик никак не может добиться снятия этого статуса.

Максим Галкин / инфографика: Главред

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Максим Галкин - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.

А также Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.

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Кто такой Максим Галкин? Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.

В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".

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