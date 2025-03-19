Максим Галкин срочно обратился к поклонникам и сделал важное заявление - причина

Вы узнаете:
- Максим Галкин сообщил о мошенниках
- Злоумышленники пытаются нажиться на его имени
Российский юморист Максим Галкин, который осуждает террористическое вторжение РФ в Украину, рассказал, что какие-то мошенники распространяют неправдивую рекламу от его имени.
На своей странице в соцсетях юморист обратился к подписчикам.
"Я ничего не рекламирую сейчас! Вся инфа только в этом аккаунте!" - отметил Галкин.
Оказывается, мошенники хотят заработать на имени Галкина, а в самой рекламе идется о легких заработках.
Отметим, Максим Галкин уехал вместе с женой Аллой Пугачевой и детьми жить в Израиль после начала войны в Украине. Юморист часто реагирует на обстрелы Украины со стороны РФ, а также высмеивает политику Кремля на своих концертах, которые он дает по всему миру.
Также из-за высказываний Максима его признали иноагентом в России и теперь комик никак не может добиться снятия этого статуса.
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Максим Галкин - последние новости по теме
Отметим, как сообщал Главред, недавно Максим Галкин отреагировал на скандал Владимира Зеленского и Дональда Трампа в США. На своей странице в соцсетях Галкин опубликовал совместное фото Зеленского и Чарльза III, на встрече с которым побывал Владимир Александрович. На снимке президент Украины показался в черной кофте и штанах, а король в сером костюме.
А также Максим Галкин опубликовал новое фото своей жены Аллы Пугачевой. Пугачева позировала в черных брюках, футболке с белым воротником и длинном плаще с подкладкой. Также на снимке Пугачева искренне смеялась.
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Кто такой Максим Галкин?
Максим Александрович Галкин — российский и израильский артист эстрады, пародист, юморист, шоумен, стендап-комик, актёр, телеведущий.
В феврале 2022 года выступил против вторжения России в Украину. В марте 2022 года вместе с супругой и детьми уехал из РФ в Израиль. 16 сентября 2022 года Минюст террористической России включил Галкина в список физических лиц — "иностранных агентов".
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