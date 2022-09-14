Максим Галкин едет на гастроли в Санкт-Петербург

Муж Пугачевой сделал заявление, которое шокировала его поклонников - такого "моста дружбы" не ожидал никто.
Российский комик и шоумен Максим Галкин весьма категорично обозначил свою позицию относительно войны в Украине - он решительно осуждает действия РФ и покинул свою страну в начале полномасштабного вторжения в знак протеста.
Антивоенные убеждения Галкин умело вплетает в выступления, с которыми гастролирует по всему миру. Используя смех, как оружие, он борется с засидевшимся кровавым диктатором, который втянул в бессмысленную войну нашу страну.
Сейчас у артиста запланирован тур на весну 2023 года. На своей странице в Instagram он анонсировал выступление в городе Санкт-Петербург, чем сильно удивил поклонников.
На самом деле речь идет не о российском Питере, а о городе Сэнт-Питерсберг в американском штате Флорида. В марте Галкин отправляется в большой тур по США.
"Возможно, я окажусь первым русским артистом, который давал концерт в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области, и вот теперь - мост дружбы в Соединенные Штаты Америки", - рассказал комик.
Напомним, ранее Максим Галкин одним из первых среди российских знаменитостей прокомментировал войну в Украине. Из-за поддержки нашей страны юморист попал в список запрещенных артистов в россии, его концерты отменяют и хотят лишить наград и званий.
Отметим, что Алла Пугачева до сих пор не сделала заявления о войне в Украине. Вместо нее агрессивную политику путинской России осуждает ее муж Максим Галкин. Российский продюсер и музыкальный критик Евгений Бабичев считает, что именно шоумен говорит за двоих звезд.
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