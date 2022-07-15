Люди едва не разорвали поющую Волочкову после концерта / скриншот

Балерина Анастасия Волочкова, которая перепрофилировалась в певицу, показала, как ее встречают россияне после концерта.

На своей страничке в Instagram она решила похвастаться тем, как ее любят люди, но была высмеяна в сети.

"Моменты после моих выступлений… Вчера Творческий вечер был продолжительностью 1,5 часа с хореографическими моими, вокальными и поэтическими композициями. А автографсессия по окончанию длилась час", - написала Волочкова, прикрепив видео встречи.

Поклонники Анастасии в Instagram не сильно нахваливали свою любимицу. Более того, они оставляли едкие комментарии под ее постом.

Волочкова / скриншот

"Вокальными композициями?", Какая ж ты смешная "золотая ты наша", "А где можно посмотреть шедевральный клип, снятый великим режиссёром, в будуарах примы балета?", - издевательски писали в комментариях под ее постом.

Ранее российская балерина, которая переквалифицировалась в певицу, дала концерт в российском селе Бужарово. Ее жестко высмеяли поклонники.

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