"Люди быстро закрыли им рты": Ксения Мишина резко ответила на оскорбление руководителей "Дизель Шоу"

Ксения Мишина / instagram.com/misha.k.ua/

Украинская актриса Ксения Мишина поддержала в соцсетях своего друга Николая Федосенкова, бывшего сотрудника "Дизель Студио", который обвинил руководителей компании в невыплате гонораров. В ответ на это Егор Крутоголов заявил, что "разочаровался" в актрисе, а его партнер Алексей Бланарь нецензурно ее оскорбил.

"Наезды на Студию были, есть и будут. У тех, кто что-то делает и делает это хорошо, всегда были люди, которые завидуют и мешают. Но пошли они все вслед за рашистским военным кораблем! - написал он в Facebook. - Всегда знал, что Мишина - (гулящая - ред.), но в качестве политической ... вижу ее впервые. Растет".

Актриса не стала отмалчиваться, но ее ответ был гораздо более сдержанным.

"Недавно я сделала перепост своего друга о том, что Дизель Шоу не выплатили ему зарплату и в военное время просто перестали отвечать. Во-первых, я лично хорошо знаю Николая, потому на 100% уверена в честности. Во-вторых, зная, в какой ситуации оказались те, кто работал в индустрии шоу-бизнеса, нетрудно понять, что люди переживают и находятся на грани, при этом продолжая волонтерить и оставаясь патриотами. Ответ на мою поддержку не заставил себя ждать. И для меня уровень этого ответа подтверждает качества этих людей и то, как они могут обращаться с другими. Обидеть, обмануть, оклеветать для них норма", - написала Мишина в Instagram-историях.

Мишина рассказала, что они с руководителями "Дизель Шоу" давно "условно знакомы", и знакомство это не задалось.

"Первый раз они тяжело переживали мою победу на "Танцах со звездами". Второй раз их очень зацепила моя "Холостячка". Но тогда люди, которым знаком термин мужское достоинство, закрыли им рты", - заявила актриса.

Мишина убеждена, что все обвинения в адрес Крутоголова и Бланаря - правда. Также она считает, что их проекты плохо влияют на мировоззрение украинских телезрителей.

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"Пока у руля наших культурных проектов люди, которые не знали ни о культуре, ни об этике, нам будет сложно стать теми, кем мы хотим. Потому что именно такие персонажи отравляют ценности людей с телеэкранов. Все это очень мерзко и грязно, но хорошо, что они показали свое настоящее лицо. Теперь его видите и вы. Выводы делайте сами, что информационно употреблять и кому отдавать свое внимание", - подытожила она.

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