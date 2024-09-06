"Люблю безгранично": певица Камалия растрогала поклонников - причина

Камалия растрогала фанатов поздравлением дочерей с 11-летием.

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Камалия поздравила своих детей с праздником / коллаж: Главред, фото: instagram.com/kamaliyaofficial/

Украинская популярная певица Камалия Захур поздравила своих дочерей Арабеллу и Мирабеллу с днем рождения. Девочкам-двойняшкам сегодня, 6 сентября, исполнилось уже 11 лет.

На своей странице в соцсетях артистка опубликовала видео, в котором показала архивные кадры с дочерями и удивила, как быстро они выросли.

видео дня

"Мои самые дорогие, мои божьи коровки, Мирабелла и Арабелла! Сегодня для нас с папой особый день, потому что именно сегодня вы, мои золотые, празднуете свой 11-й день рождения! Как быстро летит время, как же сильно я вас люблю! Вы – лучший подарок, который могла подарить мне судьба Моя гордость, моя радость каждый день. Я восхищаюсь вашими победами, вашим смехом и вашей безграничной добротой. Люблю вас безгранично, мои маленькие принцессы", - написала певица.

Камалия / инфографика: Главред

Кто такая Камалия Камалия — украинская поп-исполнительница, актриса, модель, автор-исполнитель. Заслуженная артистка Украины. По данным Википедии, карьера Камалии как певицы началась в 1993 г. на фестивале "Червона Рута". После этого она уехала в Москву, где победила в конкурсе "Телешанс". В 2004 году Камалия была удостоена звания Заслуженной артистки Украины. Победительница конкурса "Миссис Мира" в 2008 году. В 1999 году авторская песня Камалии "Люблю тебя" — была признана победителем фестиваля "Песня года".

Певица Камалия - последние новости по теме

Ранее украинская певица Камалия призналась, что не рассказала детям про ее развод с Мохаммадом Захуром. Она подчеркнула, что бывший муж запретил ей делать это до совершеннолетия девочек.

Также стало известно, что у разведенной Камалии психологические проблемы, в связи с которыми ей необходимы регулярные консультации со специалистом. Певица раскрыла причину своего сильного стресса.

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