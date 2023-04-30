"Лучший мужчина " Тины Кароль Дан Балан впервые за 8 месяцев нарушил молчание

Поклонники давно ждут от Балана хоть каких-то новостей.

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Дан Балан и Тина Кароль, похоже, все еще поддерживают общение / instagram.com/danbalan

Молдавский певец и автор песен Дан Балан получил огромную популярность в Украине, когда был одним из тренеров "Голосу країни" в 9 и 10 сезонах проекта. Тогда же ему стали приписывать роман с украинской певицей Тиной Кароль.

Артисты, которые активно подогревали этот слух, так и не признались, был ли их экранный флирт настоящим. Тем не менее недавно Кароль со сцены осыпала певца и его маму комплиментами.

Сам Балан уже восемь месяцев отсутствует в информационном пространстве. В начале полномасштабной войны в Украине он выразил нашей стране слова поддержки и осудил агрессию страну-оккупанта. Затем артист, который по разным данным находится то на родине, то в Турции, умолк. Последним его появлением в социальных сетях был анонс новой песни в августе 2022.

видео дня

Теперь же на своей странице в Instagram Дан Балан опубликовал видео, на котором он сидит в звукозаписывающей студии за пультом. "Скоро будет...", - заинтриговал поклонников певец.

Его вероятное возвращение на сцену фанаты встретили с огромным энтузиазмом.

Смотрите свежее видео с Даном Баланом:

Ранее украинская певица Тина Кароль попала скандал с новым клипом - видеоролик был создан при содействии лиц, которые имели российское гражданство. Сама артистка незамедлительно отреагировала на скользкую ситуацию.

Также певец и комик Владимир Дантес опубликовал редкий совместный снимок со своей возлюбленной - дизайнеркой и бизнесвумен Дашей Кацуириной. В честь Дня рождения избранницы артист трогательно признался ей в своих чувствах.

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