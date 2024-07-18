"Лучшие": Анастасия Цимбалару раскрыла подробности личной жизни после развода

Расставание с Григорием Балкановым вдохновил ее на новые отношения.

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Анастасия Цимбалару новости - Цимбалару рассказала про отношения после развода / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nastya_tsymbalaru

Уже около полугода украинская актриса Анастасия Цимбалару одинока - в марте 2024 года она сообщила о разводе со своим мужем и коллегой Григорием Баклановым после 10 лет вместе. Артисты разошлись мирно, и теперь каждый строит свою новую жизнь отдельно.

Появилось ли в жизни Анастасии место для романтики, она недавно призналась в своем блоге в Instagram. Поклонники спросили у актрисы, состоит ли она сейчас в каких-либо отношениях.

Цимбалару вдаваться в детали не стала, однако подтвердила, что отношения в ее жизни присутствуют. И хотя для нее они, по мнению артистки, самые лучшие, фанатов, вероятно, ее ответ разочаровал.

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Актриса отметила, что она состоит в лучших из возможных на данный момент отношениях - у нее роман с собой. После многолетних отношений Анастасия Цимбалару решила уделить внимание исключительно собственной личности.

Анастасия Цимбалару новости - Цимбалару рассказала про отношения после развода / instagram.com/nastya_tsymbalaru

Кто такая Анастасия Цимбалару? Анастасия Цимбалару - украинская актриса кино и театра. Известна ролями в сериалах "Жіночий лікар.Нове життя" и "Папік". Во время полномасштабной войны в Украине проводит актерские аукционы, стала идейными вдохновителем гражданской благотворительной платформы ActLots, которая собирает средства на нужды ВСУ.

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